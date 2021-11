Modelowe rozwiązanie

Model Dostępnej Szkoły (MDS) w przyszłości stanie się standardem dla wszystkich w przyszłości stanie się standardem dla wszystkich szkół podstawowych. Nie tylko pod względem ułatwień architektonicznych, ale też organizacyjnych, sprzętowych czy w zakresie kompetencji kadry.

Do pilotażu MDS (prowadzonego w ramach dwóch unijnych projektów) już zgłosiło się 100 szkół podstawowych, a łącznie obejmie on prawie 200 placówek w całej Polsce. Co ważne, ponad połowa z nich to szkoły z mniejszych gmin, liczących do 50 tys. mieszkańców.

Zwiększenie dostępności w szkołach to jeden z celów programu Dostępność Plus. Działanie koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwsze realizacje

mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne, niepubliczne, ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

