Próbny egzamin ośmoklasisty ma się odbyć od 30 marca do 1 kwietnia, a próbna matura od 2 kwietnia do 8 kwietnia. Chcemy dać szansę uczniom, aby mimo obecnej sytuacji, mogli przeprowadzić próbny egzamin, mogli wziąć udział w tych egzaminach. Też chcemy zaangażować w to nauczycieli, którzy będą w stanie ocenić te zadania - cytuje rzeczniczkę resortu Annę Ostrowską portal RMF FM.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych do świąt wielkanocnych - pierwotnie szkoły, przedszkola, żłobki miały być zamknięte do 25 marca. Z kolei wcześniej planowana wielkanocna przerwa świąteczna miała trwać od czwartku 9 kwietnia do wtorku 14 kwietnia.

W sobotę w Radiu ZET minister edukacji Dariusz Piontkowski powiedział, że oczywiście nie wiadomo, jak będzie dalej rozwijała się sytuacja, ale CKE przygotowuje się do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty ma się odbyć od 21 do 23 kwietnia.

Są już przygotowane arkusze, nawet wydrukowane. Teraz jest kwestia logistyki, aby dostarczyć je do poszczególnych województw, poszczególnych szkół" - powiedział. "Jesteśmy do tego gotowi - dodał.

Tegoroczne matury mają się rozpocząć 4 maja.