AI w podstawie programowej od 2026 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że w ramach reformy programowej planowanej na 2026 rok szkoły otrzymają zupełnie nowe treści związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zagrożeniami, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia. W programach nauczania mają znaleźć się m.in.:

Reklama

mechanizmy powstawania i wykrywania deepfake’ów,

analiza dezinformacji,

zasady odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych,

podstawy etyki związanej z AI.

Co ważne, treści te nie ograniczą się do informatyki – MEN chce włączyć je również w inne przedmioty, aby edukacja cyfrowa stała się elementem całościowego kształcenia. Reforma obejmie szkoły podstawowe od 1 września 2026 r., a rok później – szkoły ponadpodstawowe.

Resort przypomina, że już obecnie uczniowie w pewnym zakresie uczą się rozpoznawania fałszywych informacji w ramach języka polskiego, edukacji obywatelskiej czy przedmiotów dotyczących zdrowia. Teraz jednak te elementy mają zostać znacząco rozszerzone i uporządkowane.

Deepfake, dezinformacja i odpowiedzialne korzystanie z technologii

Jak podkreśla wiceminister Katarzyna Lubnauer, jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w środowisku nasyconym treściami cyfrowymi – często zmanipulowanymi i niebezpiecznymi.

Wśród priorytetów znajdują się:

zrozumienie, jak powstają treści generowane przez AI,

umiejętność rozpoznawania deepfake’ów,

analiza intencji autorów fałszywych wiadomości,

świadome korzystanie z mediów społecznościowych,

ochrona danych i prywatności.

Reklama

Według MEN skuteczna edukacja w tym obszarze wymaga nie tylko zmian w podstawie programowej, ale również przygotowania kadry pedagogicznej oraz odpowiedniego zaplecza technicznego w szkołach.

Nowe pracownie AI oraz rozwój kompetencji cyfrowych

Jednym z kluczowych projektów zapowiedzianych przez resort są pracownie sztucznej inteligencji, które zostaną sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Trafią do:

8 tys. szkół podstawowych,

4 tys. szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowo 4 tys. szkół ponadpodstawowych otrzyma pracownie STEM, wspierające nauczanie przedmiotów ścisłych i technicznych.

Równolegle realizowany będzie program „Cyfrowy Uczeń” (2025–2029), którego celem jest wzmacnianie kompetencji cyfrowych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Obejmie m.in.:

dofinansowanie sprzętu,

dostęp do materiałów i narzędzi online,

szkolenia dla nauczycieli,

konkursy na tworzenie innowacyjnych treści edukacyjnych.

Nad wsparciem metodycznym czuwa zespół w Ośrodku Rozwoju Edukacji, który będzie przygotowywał szkoły do praktycznego wykorzystywania AI na lekcjach. Resort zapowiada też szeroką ofertę szkoleń e-learningowych dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki.

„badAI!” – nowy projekt edukacyjny z zestawem narzędzi dla szkół

Jedną z najciekawszych zapowiedzi MEN jest projekt „badAI!”, który ma pomóc szkołom wprowadzać tematykę sztucznej inteligencji w sposób przystępny i praktyczny. Program zaoferuje:

kursy online dla nauczycieli,

gotowe scenariusze lekcji dla klas VI–VIII oraz szkół ponadpodstawowych,

projekty interdyscyplinarne oparte na realnych zadaniach badawczych.

Zajęcia mają łączyć elementy analizy danych, generowania treści, automatycznego tłumaczenia czy wykrywania fałszywych informacji. Celem jest wykształcenie u uczniów umiejętności, które pozwolą im samodzielnie oceniać wiarygodność treści pojawiających się w sieci.

Katarzyna Lubnauer podkreśla, że w dzisiejszym środowisku informacyjnym kluczowe jest rozróżnianie treści celowo wprowadzających w błąd od fałszywych informacji rozpowszechnianych nieświadomie. Umiejętność reagowania na takie treści staje się – jak mówi – „niezbędna do prawidłowego funkcjonowania młodych ludzi”.

Projekt przewiduje także doposażenie 200 szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z AI. Wszystkie materiały znajdą się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, gdzie będą dostępne bezpłatnie dla uczniów i nauczycieli.