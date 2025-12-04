AI w podstawie programowej od 2026 roku
Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że w ramach reformy programowej planowanej na 2026 rok szkoły otrzymają zupełnie nowe treści związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zagrożeniami, jakie niesie szybko rozwijająca się technologia. W programach nauczania mają znaleźć się m.in.:
- mechanizmy powstawania i wykrywania deepfake’ów,
- analiza dezinformacji,
- zasady odpowiedzialnego korzystania z narzędzi cyfrowych,
- podstawy etyki związanej z AI.
Co ważne, treści te nie ograniczą się do informatyki – MEN chce włączyć je również w inne przedmioty, aby edukacja cyfrowa stała się elementem całościowego kształcenia. Reforma obejmie szkoły podstawowe od 1 września 2026 r., a rok później – szkoły ponadpodstawowe.
Resort przypomina, że już obecnie uczniowie w pewnym zakresie uczą się rozpoznawania fałszywych informacji w ramach języka polskiego, edukacji obywatelskiej czy przedmiotów dotyczących zdrowia. Teraz jednak te elementy mają zostać znacząco rozszerzone i uporządkowane.
Deepfake, dezinformacja i odpowiedzialne korzystanie z technologii
Jak podkreśla wiceminister Katarzyna Lubnauer, jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w środowisku nasyconym treściami cyfrowymi – często zmanipulowanymi i niebezpiecznymi.
Wśród priorytetów znajdują się:
- zrozumienie, jak powstają treści generowane przez AI,
- umiejętność rozpoznawania deepfake’ów,
- analiza intencji autorów fałszywych wiadomości,
- świadome korzystanie z mediów społecznościowych,
- ochrona danych i prywatności.
Według MEN skuteczna edukacja w tym obszarze wymaga nie tylko zmian w podstawie programowej, ale również przygotowania kadry pedagogicznej oraz odpowiedniego zaplecza technicznego w szkołach.
Nowe pracownie AI oraz rozwój kompetencji cyfrowych
Jednym z kluczowych projektów zapowiedzianych przez resort są pracownie sztucznej inteligencji, które zostaną sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Trafią do:
- 8 tys. szkół podstawowych,
- 4 tys. szkół ponadpodstawowych.
Dodatkowo 4 tys. szkół ponadpodstawowych otrzyma pracownie STEM, wspierające nauczanie przedmiotów ścisłych i technicznych.
Równolegle realizowany będzie program „Cyfrowy Uczeń” (2025–2029), którego celem jest wzmacnianie kompetencji cyfrowych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Obejmie m.in.:
- dofinansowanie sprzętu,
- dostęp do materiałów i narzędzi online,
- szkolenia dla nauczycieli,
- konkursy na tworzenie innowacyjnych treści edukacyjnych.
Nad wsparciem metodycznym czuwa zespół w Ośrodku Rozwoju Edukacji, który będzie przygotowywał szkoły do praktycznego wykorzystywania AI na lekcjach. Resort zapowiada też szeroką ofertę szkoleń e-learningowych dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii i informatyki.
„badAI!” – nowy projekt edukacyjny z zestawem narzędzi dla szkół
Jedną z najciekawszych zapowiedzi MEN jest projekt „badAI!”, który ma pomóc szkołom wprowadzać tematykę sztucznej inteligencji w sposób przystępny i praktyczny. Program zaoferuje:
- kursy online dla nauczycieli,
- gotowe scenariusze lekcji dla klas VI–VIII oraz szkół ponadpodstawowych,
- projekty interdyscyplinarne oparte na realnych zadaniach badawczych.
Zajęcia mają łączyć elementy analizy danych, generowania treści, automatycznego tłumaczenia czy wykrywania fałszywych informacji. Celem jest wykształcenie u uczniów umiejętności, które pozwolą im samodzielnie oceniać wiarygodność treści pojawiających się w sieci.
Katarzyna Lubnauer podkreśla, że w dzisiejszym środowisku informacyjnym kluczowe jest rozróżnianie treści celowo wprowadzających w błąd od fałszywych informacji rozpowszechnianych nieświadomie. Umiejętność reagowania na takie treści staje się – jak mówi – „niezbędna do prawidłowego funkcjonowania młodych ludzi”.
Projekt przewiduje także doposażenie 200 szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z AI. Wszystkie materiały znajdą się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, gdzie będą dostępne bezpłatnie dla uczniów i nauczycieli.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję