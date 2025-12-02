Uproszczony system ocen – mniej kryteriów, więcej jasności

Wprowadzone przepisy są odpowiedzią na postulaty Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, który wskazywał, że dotychczasowy system był zbyt skomplikowany. Rozbudowana lista kryteriów utrudniała dyrektorom właściwą interpretację przepisów, co często prowadziło do niejednolitych ocen w różnych szkołach.

Po zmianach katalog kryteriów został istotnie ograniczony, a każde z nich jest teraz ściśle powiązane z obowiązkami wynikającymi z Prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela. Dzięki temu ocena ma stać się bardziej spójna, przewidywalna i zrozumiała zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli.

Nowością jest również uproszczona skala punktów. Ministerstwo Edukacji podkreśla, że miała ona być przede wszystkim bardziej czytelna, tak aby łatwo było ustalić, z czego wynika końcowy wynik oceny pracy.

Większy wpływ nauczycieli na proces oceniania

Jedną z kluczowych zmian jest poszerzenie uprawnień nauczycieli w zakresie wglądu w dokumentację oceny. Od teraz każdy nauczyciel otrzyma nie tylko projekt oceny, ale także dostęp do wszystkich opinii, które brane są pod uwagę podczas całego procesu. Chodzi tu m.in. o oceny formułowane przez radę rodziców, samorząd uczniowski, mentora czy doradcę metodycznego.

Co istotne, pedagog zyska pięć dni roboczych na to, by ustosunkować się do każdej opinii – zarówno ustnie, jak i pisemnie. Zasada ta dotyczy również dyrektorów szkół, którzy także mają możliwość odniesienia się do przedstawionych im dokumentów. Nowym obowiązkiem jest również konieczność przedstawienia przez dyrektora pisemnego uzasadnienia w sytuacji, kiedy nauczyciel odwołuje się od wystawionej oceny i wskazuje konkretne zarzuty.

Zmiany konsultowane ze środowiskiem nauczycielskim

Wprowadzone rozwiązania to efekt wielomiesięcznych prac nad nowelizacją przepisów. W konsultacjach brali udział przedstawiciele związków zawodowych, samorządów oraz eksperci oświatowi. Podkreślali oni konieczność uproszczenia całego systemu i zapewnienia nauczycielom większej realnej sprawczości w zakresie oceny ich pracy.

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli, który funkcjonuje od kwietnia 2024 roku, zajmuje się szerokim zakresem zagadnień związanych z warunkami pracy pedagogów. Oprócz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji zasiadają w nim m.in. reprezentanci resortów pracy i finansów, Instytutu Badań Edukacyjnych, a także związków zawodowych. Jego zadaniem jest przygotowywanie rozwiązań dotyczących wynagrodzeń, awansu zawodowego, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz systemu emerytalnego nauczycieli.

Co nowe przepisy oznaczają dla szkół?

Zdaniem autorów reformy uproszczenie kryteriów oraz zwiększenie przejrzystości procedur ma poprawić nie tylko komfort pracy nauczycieli, ale także jakość oceniania w całym systemie oświaty. Przepisy mają ograniczyć biurokrację, ujednolicić wymagania wobec pedagogów oraz sprawić, by ocena ich pracy stała się narzędziem konstruktywnego wsparcia, a nie formalnością budzącą stres i wątpliwości.