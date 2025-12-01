Słodkości — prezent, który nigdy nie zawodzi

Słodycze to klasyka Mikołajek. Świąteczna czekolada, ozdobne pierniczki czy zestaw do przygotowania gorącej czekolady sprawdzają się zawsze, zwłaszcza gdy nie znamy idealnie gustu osoby, którą wylosowaliśmy. Nawet zwykłe żelki w świątecznym opakowaniu potrafią wywołać uśmiech, a jeśli dołączysz do nich krótką wiadomość, prezent od razu staje się bardziej osobisty.

Śmieszne gadżety — małe rzeczy z dużym efektem

W wielu klasach panuje tradycja wybierania drobiazgów, które są nie tylko tanie, ale też zabawne. Antystresowy gniotek w kształcie renifera, długopis ze znikającym atramentem, skarpety z humorystycznym nadrukiem czy mała łamigłówka potrafią poprawić humor nawet w poniedziałkowy poranek. To prezenty małe, ale bardzo lubiane, bo dodają odrobinę luzu i świątecznego klimatu.

Praktyczne drobiazgi do szkoły — zawsze trafiony wybór

Jeśli zależy Ci na prezencie, który będzie służył dłużej niż jeden dzień, postaw na coś szkolnego. Kolorowe zakreślacze, ciekawy notes, mini-planer czy etui na słuchawki to drobiazgi, które są przydatne na co dzień i spodobają się większości uczniów. Unikasz ryzyka nietrafionego prezentu, a jednocześnie dajesz coś, z czego obdarowana osoba realnie skorzysta.

Technologiczne upominki — nowocześnie i praktycznie

Dla fanów gadżetów świetnie sprawdzą się dodatki związane z technologią. Podstawka pod telefon, uchwyt typu pop-socket, świąteczne naklejki na laptopa albo mały czyścik do ekranu to prezenty niedrogie, praktyczne i bardzo „na czasie”. Pasują zarówno dla osób, które kochają elektronikę, jak i dla tych, którzy po prostu chcą ułatwić sobie codzienne korzystanie z telefonu czy laptopa.

Coś do zabawy — idealne na szkolne przerwy

Jeśli wylosowany kolega lubi ruch, zabawy lub gry, świetnym pomysłem będą drobiazgi, które można użyć od razu na przerwie. Mini karcianka, jojo, skacząca gumowa piłeczka czy niewielki zestaw do składania to małe przedmioty, ale dają dużo satysfakcji. Nie zajmują miejsca w plecaku, a potrafią rozruszać nawet najnudniejszy dzień w szkole.

Prezenty z sercem — personalizacja, która robi różnicę

Coraz więcej osób decyduje się na prezenty bardziej osobiste. Kubek z inicjałem, własnoręcznie przygotowana kartka, domowe ciasteczka zapakowane w ozdobną torebkę czy zakładka do książki z imieniem to drobiazgi, które zdecydowanie wyróżniają się na tle innych. Nawet najprostszy upominek staje się wyjątkowy, gdy jest przygotowany z myślą o konkretnej osobie.

Jaki budżet obowiązuje w 2025 roku?

W większości szkół budżet na mikołajkowe prezenty wzrósł i obecnie wynosi około 40–100 zł. To kwota pozwalająca wybrać upominek zarówno praktyczny, jak i zabawny — taki, który nie wygląda na zbyt skromny, a jednocześnie nie obciąża zbyt mocno portfela rodziców.