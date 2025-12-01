Współpraca między resortami na rzecz zdrowia młodych Polaków

28 listopada 2025 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja pod hasłem „Badania profilaktyczne – szczepienia na HPV dzieci i młodzieży”, poświęcona edukacji zdrowotnej i profilaktyce chorób nowotworowych wśród młodzieży szkolnej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, eksperci z Centrum Onkologii i Narodowego Instytutu Onkologii, a także kuratorzy oświaty, przedstawiciele fundacji oraz eksperci WHO Polska.

Podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz, pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów, podkreśliła znaczenie międzyresortowej współpracy i zaangażowania organizacji pozarządowych:

„Międzyresortowa współpraca i inicjatywy edukacyjne dotyczące wirusa HPV popłacają. Razem możemy działać skuteczniej i przede wszystkim ratować życie.”

HPV i jego znaczenie w profilaktyce nowotworowej

HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego, jest jednym z głównych czynników ryzyka nowotworów szyjki macicy, a także niektórych nowotworów jamy ustnej i gardła. Zaszczepienie dziecka w odpowiednim wieku pozwala znacząco zmniejszyć ryzyko zakażenia i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w populacji.

Program szczepień w szkołach, wdrożony w 2024 r. przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Zdrowia, umożliwia dobrowolne, bezpłatne szczepienia uczniów w wieku 9–14 lat, realizowane bez skierowania, bezpośrednio w placówkach szkolnych. W praktyce oznacza to, że rodzice mogą łatwo i wygodnie zdecydować o ochronie zdrowia swojego dziecka, a szkoły stają się miejscem aktywnej profilaktyki.

Koalicje i inicjatywy lokalne

Podczas konferencji zaprezentowano także działania Koalicji na rzecz szczepień przeciw HPV, które obejmują okrągłe stoły samorządowe prowadzone przez Fundację OFF School i Fundację Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Spotkania te pozwalają wypracować lokalne strategie zwiększania wyszczepialności oraz włączają w edukację zdrowotną zarówno nauczycieli, jak i rodziców.

Eksperci wskazują, że połączenie działań edukacyjnych, dostępności szczepień i współpracy między instytucjami jest kluczowe dla podniesienia wskaźników odporności populacyjnej i zmniejszenia liczby zachorowań w przyszłości.

Znaczenie edukacji zdrowotnej w szkołach

Konferencja w MEN była nie tylko prezentacją programu szczepień, ale również platformą dyskusji nad aktywnym wpływem edukacji i profilaktyki na zdrowie uczniów. Uczestnicy podkreślali, że edukacja zdrowotna w szkołach powinna iść w parze z profilaktyką, aby młodzież zdobywała rzetelną wiedzę na temat chorób wirusowych i możliwości ich zapobiegania.

Minister Piechna-Więckiewicz zaznaczyła, że program szczepień to kontynuacja strategii Narodowej Strategii Onkologicznej, która stawia na prewencję i wczesną interwencję medyczną. Zdaniem ekspertów, szkoły stanowią naturalne środowisko do budowania świadomości zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży, co w dłuższej perspektywie przekłada się na lepsze wskaźniki zdrowotne całej populacji.

Program szczepień HPV – krok w stronę zdrowia dzieci i młodzieży

Profilaktyka HPV w szkołach to inwestycja w zdrowie młodego pokolenia. Konferencja w MEN pokazała, że współpraca resortów, fundacji i lokalnych samorządów może skutecznie zwiększać wyszczepialność i edukować dzieci w zakresie ochrony przed wirusem HPV. Program szczepień realizowany od 2024 r. w szkołach to ważny krok w kierunku ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i ochrony zdrowia publicznego, a jego efekty będą widoczne w kolejnych latach.