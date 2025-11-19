Sejm zajmuje się przepisami dotyczącymi płac nauczycieli

Podczas pierwszego dnia obrad posłowie rozpatrzą projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przygotowany przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Propozycja zakłada wprowadzenie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie mogły zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od nauczyciela. Warunkiem wypłaty ma być gotowość pedagoga do prowadzenia zajęć w wyznaczonym czasie.

Nowe podejście do podstawy programowej

W planie posiedzenia znajduje się także rządowy projekt zmieniający przepisy Prawa oświatowego. Jego głównym celem jest doprecyzowanie zasad, według których minister edukacji określa podstawę programową dla przedszkoli i różnych typów szkół. Modyfikacje mają uporządkować proces ustalania treści nauczania.

Elektroniczne dyplomy i repozytorium w systemie szkolnictwa wyższego

Sejm przeanalizuje również projekt deregulacyjny dotyczący szkolnictwa wyższego. Zakłada on wdrożenie elektronicznych dyplomów i utworzenie centralnego repozytorium dokumentów. Rozwiązanie ma usprawnić proces wydawania i weryfikacji dyplomów uczelni.

Kontrowersje po dużej nowelizacji Karty Nauczyciela

Godziny ponadwymiarowe, czyli zajęcia realizowane ponad obowiązkowe pensum nauczyciela, stały się gorącym tematem po wejściu w życie szerokiej nowelizacji Karty Nauczyciela na początku roku szkolnego 2025/2026. Brak jasnych zasad dotyczących płatności za niezrealizowane nadgodziny wywoływał liczne wątpliwości.

Wynagrodzenie za nadgodziny także przy zastępstwach

Autorzy projektu chcą doprecyzować, że nauczyciel pozostający w gotowości do pracy może otrzymać inne zadania w czasie, gdy zaplanowane zajęcia nie odbywają się z przyczyn niezależnych od niego. Chodzi o czynności wynikające z zadań statutowych szkoły – zarówno opiekuńcze, jak i wychowawcze.

Dodatkowo posłowie proponują zmianę przepisów dotyczących doraźnych zastępstw. Nowelizacja miałaby umożliwić zastępowanie również w ramach godzin ponadwymiarowych. W takiej sytuacji pedagog otrzyma wynagrodzenie za nadgodziny, ale bez dodatkowej zapłaty za samo zastępstwo, aby uniknąć podwójnego wynagradzania.

Doprecyzowanie zasad liczenia pensum

Projekt zakłada także zmianę sposobu obliczania pensum na potrzeby ustalania wynagrodzenia za nadgodziny. Ustawodawca chce, by obniżenie tygodniowego wymiaru godzin obejmowało również tygodnie, w których występują dni bez zaplanowanych zajęć.

Nowe przepisy od 2026 roku. Bez wyrównania za 2025

Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że nauczyciele nie otrzymają wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r., mimo że problemy z rozliczaniem godzin ponadwymiarowych wystąpiły już w tym czasie.