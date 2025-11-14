Stypendium dla studentów — szczegóły i warunki

Nowy program MON skierowany jest do studentów, którzy zdecydują się na szkolenie wojskowe i status podchorążego. Oprócz wsparcia finansowego uczestnicy zdobywają doświadczenie wojskowe, które może stać się fundamentem dalszej kariery zawodowej w Wojsku Polskim.

Wysokość stypendium: 1000 zł miesięcznie

Warunek: łączenie nauki na uczelni cywilnej ze szkoleniem wojskowym

Status uczestnika: podchorąży w Wojsku Polskim

Cel: rozwój kariery wojskowej, zwiększenie liczby przeszkolonych rezerw

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że program jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia rezerwy i zachęcenie młodych ludzi do zaangażowania w służbę wojskową, a jednocześnie daje studentom możliwość połączenia edukacji z praktyką wojskową.

„Wakacje z Wojskiem” — sprawdzony sposób na doświadczenie i zarobek

Program stypendialny jest częścią szerszej oferty MON, obejmującej m.in. „Wakacje z Wojskiem”. Jest on adresowany do:

maturzystów,

studentów,

osób szukających sezonowej pracy.

Za 27 dni szkolenia uczestnicy otrzymują 6300 zł, a zdobyte doświadczenie może prowadzić do dalszej współpracy z armią — od Wojsk Obrony Terytorialnej po zawodową służbę wojskową.

Wiceminister Cezary Tomczyk zaznaczył, że program jest dostępny dla wszystkich pełnoletnich osób rozpoczynających studia, a także dla tych, którzy chcą połączyć edukację z praktyką wojskową w wakacje.

Program „wGotowości” — rozwój kompetencji obronnych w całym kraju

Stypendium dla studentów to część projektu „wGotowości”, którego celem jest:

zwiększenie liczby obywateli przeszkolonych w zakresie obrony,

objęcie programem osób w każdym wieku — od uczniów po seniorów,

rozwój rezerw i kompetencji obronnych w całym kraju.

Według zapowiedzi MON, w 2026 roku w szkoleniach obronnych ma uczestniczyć nawet 400 tysięcy osób. Rejestracja na kursy ma być szybka i intuicyjna, możliwa przez aplikację mObywatel, a cały proces zajmie zaledwie kilka sekund.

Korzyści dla studentów i armii

Program oferuje kilka wymiernych korzyści:

Finansowe wsparcie: 1000 zł miesięcznie, niezależnie od źródła dochodów studenta. Praktyczne doświadczenie wojskowe: uczestnicy zdobywają umiejętności przydatne zarówno w armii, jak i w życiu cywilnym. Możliwość kariery wojskowej: od statusu podchorążego do zawodowej służby wojskowej. Rozwój kompetencji społecznych i przywódczych: praca w grupie, dyscyplina, odpowiedzialność za innych.

Dla armii to szansa na rozszerzenie rezerw i przygotowanie młodych ludzi do pełnienia służby w razie potrzeby, przy jednoczesnym zwiększeniu zainteresowania służbą wojskową wśród studentów.

Jak się zgłosić?

Rejestracja jest szybka i intuicyjna, odbywa się przez aplikację mObywatel. Wystarczy kilka kliknięć, aby złożyć wniosek i rozpocząć szkolenie. Minister Kosiniak-Kamysz podkreśla, że program jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich studentów, a liczba miejsc jest ograniczona tylko logistycznie.