Struktura e-maila do kolegi lub koleżanki:

Wstęp – Rozpoczynamy od powitania i odniesienia się do poprzedniej korespondencji lub wydarzenia. Możemy podziękować za ostatnią wiadomość, przeprosić za opóźnienie lub wspomnieć o czymś, co miało miejsce od ostatniego kontaktu. Na przykład: Hi John, Thanks for your last message. It was great to hear from you. Rozwinięcie – To kluczowa część, w której odpowiadamy na wszystkie punkty zadania. Każdy punkt powinien być rozwinięty w osobnym akapicie (minimum dwa zdania w każdym). Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, zachowując jasność i poprawność językową. Na przykład: Last weekend I went to the mountains with my family. We had a great time, especially when we went hiking. Zakończenie – Na koniec dodajemy jedno zdanie podsumowujące i krótkie pożegnanie. Może to być np. Write back soon! lub Take care!. Warto podpisać się na końcu w formie: XYZ, tak jak to wymaga egzamin.

Pamiętaj, że brak jednej z tych części automatycznie obniża wynik, nawet jeśli treść jest merytorycznie poprawna.

Styl: nieformalny, ale poprawny

Pisząc do kolegi, należy zachować styl nieformalny, ale wciąż unikać błędów, takich jak skróty typu „u” zamiast „you”. Możemy używać zwrotów, które sprawiają, iż tekst brzmi bardziej naturalnie, np.: How are you doing?, Guess what happened yesterday!, I can’t wait to tell you about it!

Tego typu wtrącenia dodają e-mailowi swobody, a zarazem sprawiają, że tekst jest łatwy do zrozumienia.

Jak odpowiedzieć na polecenie?

Kluczem do zdobycia punktów jest odpowiedź na wszystkie podpunkty polecenia. Zwykle dotyczą one takich kwestii jak opis weekendu, opis miejsca zamieszkania, opis jakiejś sytuacji czy zaproszenie do wspólnej aktywności. Ważne, by każdy punkt uwzględnić w tekście, w przeciwnym razie tracimy punkty. Dobrą metodą jest podkreślenie tych punktów w arkuszu i odhaczenie ich po napisaniu.

Najczęstsze błędy uczniów

Podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych często spotykamy się z kilkoma typowymi błędami:

Pominięcie jednego z punktów polecenia.

Zbyt formalny styl (np. użycie „Dear Sir/Madam” zamiast „Hi John”).

Zbyt krótkie teksty – pamiętaj, że wymagane minimum to 50–120 słów.

Powtarzanie tych samych wyrażeń – warto wprowadzać różnorodne słownictwo.

Brak zakończenia e-maila – uczniowie często kończą wiadomość bez pożegnania.

Unikając tych błędów, możesz zdobyć dodatkowe punkty.

Jak ćwiczyć pisanie e-maili?

Pisanie e-maili to umiejętność, którą można ćwiczyć na co dzień. Dobrą metodą jest pisanie krótkich wiadomości kilka razy w tygodniu, np. wymiana e-maili z kolegą w języku angielskim. Możesz też zapisać sobie przydatne zwroty i regularnie je stosować, aby ułatwić sobie pisanie. Czytanie przykładów dobrych e-maili także pomoże w nauce.

Ile czasu poświęcić na pisanie na egzaminie?

Na pisanie e-maila warto przeznaczyć około 20 minut. Dobry podział czasu to: 3–4 minuty na przeczytanie polecenia i zrobienie notatek, 10–12 minut na napisanie e-maila i 3–4 minuty na sprawdzenie błędów.

Jak sprawdzić swoją pracę?

Po napisaniu e-maila koniecznie poświęć chwilę na sprawdzenie, czy odpowiedziałeś na wszystkie punkty polecenia, czy tekst ma odpowiednią długość i czy zawiera wstęp oraz zakończenie. Sprawdź także, czy nie powtarzasz tych samych słów oraz czy dodałeś pożegnanie.

Dlaczego warto opanować pisanie e-maila?

Pisanie e-maila to nie tylko obowiązkowa część egzaminu, ale także umiejętność, która przydaje się w codziennej komunikacji. Opanowanie tej formy pomoże Ci zdobyć punkty na egzaminie, ale też ułatwi późniejsze porozumiewanie się w języku angielskim.

Przykładowe zadanie z Informatora CKE

W informatorze o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2024/2025 mamy podane przykładowe zadanie wraz z poprawnym rozwiązaniem i wygląda ono następująco:

„Jesteś na szkolnej wymianie międzynarodowej. W e-mailu do kolegi z Anglii:

poinformuj, w jaki sposób spędzasz czas podczas wymiany

opisz dom, w którym gościsz

napisz, jakie zwyczaje rodziny, u której mieszkasz, najbardziej Ci się podobają.

Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim.

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 wyrazów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi).

Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

To: Andrew

Subject: student exchange

Hi Andrew, You won’t believe it! I’m on a student exchange in London! ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […]. III. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi […] pisemne […]. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń […] reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, […] pisemnie […]. V. Przetwarzanie wypowiedzi. Uczeń zmienia formę przekazu […] pisemnego […]. Wymagania szczegółowe I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […] w zakresie tematów: 52 Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2024/2025 2. miejsce zamieszkania 3. edukacja 5. życie prywatne 8. podróżowanie i turystyka. V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne: 1. opisuje ludzi, […] miejsca i zjawiska 2. opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości 5. opisuje upodobania 8. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji. VII.3. Uczeń […] przekazuje informacje i wyjaśnienia. VIII.3. Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

Przykładowa oceniona wypowiedź

To: Andrew

Subject: student exchange

Hi Andrew,

You won’t believe it! I’m on a student exchange in London!

I came here three days ago. Every day we have some English classes and in the afternoons we go sightseeing. Today I’ve been on London Eye!

I’m staying with √ English family. You should see their house! There are four bedrooms, two living-rooms and a modern kitchen. My room has huge windows.

The family I live with are very nice. I like best what they do in the evenings. After dinner they play games and talk about everything that happend during the day.

I still don’t know many English words but we have lots of fun!

All the best,

XYZ”