I edycja Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty2026 rozpocznie się we wtorek, 2 grudnia i potrwa do czwartku - 4 grudnia 2025 roku.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2026. HARMONOGRAM

Oto szczegółowy harmonogram:

2 grudnia (wtorek) o godzinie 9:00 - język polski,

3 grudnia (środa) o godzinie 9:00 - matematyka,

4 grudnia (czwartek) o godzinie 9:00 - język obcy.

Obowiązkowy egzamin ósmoklasisty 2026 już w maju

Właściwy egzamin ósmoklasisty 2026, planowany na maj 2026 roku, jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową.

Wyniki uzyskane na majowych testach będą jednak miały wpływ na proces rekrutacyjny do szkół średnich, co podkreśla wagę przygotowania.

Terminy egzaminu ósmoklasisty 2025

Egzamin ósmoklasisty 2026 roku odbędzie się w dniach 11–13 maja (poniedziałek–środa), zgodnie z harmonogramem CKE.

Uczniowie będą rozwiązywać zadania przez 110 do 150 minut, zaczynając o godzinie 9.00 w swoich macierzystych szkołach. Próg zdawalności nie obowiązuje – egzaminu nie można nie zdać.

Ponad 350 tysięcy uczniów przystąpi do testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin opiera się na wymaganiach określonych w podstawie programowej z rozporządzenia Ministra Edukacji z 2024 roku.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026 dostępne 3 lipca 2026 r. w systemie ZIU na stronie www.wyniki.edu.pl

