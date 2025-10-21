Nowy termin egzaminu ósmoklasisty: kwiecień zamiast maja

Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, od roku szkolnego 2026/2027 egzamin ósmoklasisty zostanie przesunięty z maja na kwiecień. Wynika to z projektu nowelizacji Prawa oświatowego, który został przyjęty przez rząd i przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN).

Przyczyny zmiany terminu egzaminu ósmoklasisty

Jak wyjaśniła ministra edukacji Barbara Nowacka (w rozmowie z PAP), pierwotne przesunięcie egzaminu ósmoklasisty na maj (miesiąc tradycyjnie przeznaczony na matury) nastąpiło z powodu pandemii Covid-19. Gdyby przepisy nie uległy zmianie, za dwa lata (czyli w 2026/2027) ponad 800 tys. osób zdawałoby w tym samym czasie zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i egzamin maturalny. Szefowa MEN wskazała, że kumulacja ta stworzyłaby ryzyko błędów i przemęczenia zespołów egzaminatorskich, a przede wszystkim brak wystarczającej liczby egzaminatorów do obsłużenia obu sesji w tym samym terminie. Zmianę terminu rekomendował prof. Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W rozmowie z Radiem Zet wyjaśnił, że Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, odpowiedzialne zarówno za ósmoklasistów, jak i za matury, przeżywają w maju "niesamowicie intensywny miesiąc pracy".

Najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zorganizowano w 2019 roku po reformie likwidującej gimnazja. Wtedy odbył się w dniach 15-17 kwietnia. Egzamin jest obowiązkowy – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie ma minimalnego wymaganego wyniku. Oznacza to, że egzaminu nie można nie zdać. Uczeń przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć). Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Arkusz zawiera zarówno zadania zamknięte (wybór jednej z podanych odpowiedzi), jak i otwarte (samodzielne formułowanie odpowiedzi).

Przyczyny i konsekwencje przesunięcia egzaminu ósmoklasisty na kwiecień

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) uzasadnia decyzję o przesunięciu terminu egzaminu ósmoklasisty na kwiecień (począwszy od roku szkolnego 2026/2027) kilkoma głównymi korzyściami:

Przyspieszenie rekrutacji : Wcześniejszy termin egzaminu pozwoli na ogłoszenie wyników już w połowie czerwca. To z kolei da czas na przeprowadzenie wglądów i ewentualnych korekt punktacji jeszcze przed zakończeniem całego postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

: Wcześniejszy termin egzaminu pozwoli na ogłoszenie wyników już w połowie czerwca. To z kolei da czas na przeprowadzenie wglądów i ewentualnych korekt punktacji jeszcze przed zakończeniem całego postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Uniknięcie kumulacji pracy komisji : Zmiana terminu ma zapobiec nakładaniu się prac komisji odpowiedzialnych zarówno za egzaminy ósmoklasisty, jak i za matury (maj jest tradycyjnie bardzo intensywnym okresem dla Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych). To ma umożliwić przyspieszenie publikacji wyników maturalnych.

: Zmiana terminu ma zapobiec nakładaniu się prac komisji odpowiedzialnych zarówno za egzaminy ósmoklasisty, jak i za matury (maj jest tradycyjnie bardzo intensywnym okresem dla Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych). To ma umożliwić przyspieszenie publikacji wyników maturalnych. Wpływ na przygotowanie: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, prof. Robert Zakrzewski, uważa, że przesunięcie egzaminu o około dwa tygodnie nie powinno znacząco wpłynąć na przygotowanie uczniów.

Przesunięcie terminu egzaminu ósmoklasisty a krytyka i obawy środowiska oświatowego

Decyzja MEN o egzaminie ósmoklasisty spotkała się z krytyką ze strony dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli, a także rodziców: