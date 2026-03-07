Obecnie minimalna wysokość dodatku dla wychowawcy klasy to 300 zł miesięcznie. Zdaniem związkowców ta kwota nie odpowiada ani aktualnemu zakresowi obowiązków wychowawczych, ani realiom ekonomicznym ostatnich lat.

"Spadek wartości dodatku o około jedną trzecią"

Podkreślają, że od momentu wprowadzenia ustawowej minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo w kwocie 300 zł miesięcznie, nastąpił znaczący wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, "Obecnie odpowiada ona wartości około 200 zł w odniesieniu do cen z 2019 r., co oznacza realny spadek wartości dodatku o około jedną trzecią" - zauważają związkowcy.

Dodają, że w praktyce więc dodatek za wychowawstwo w ostatnich latach uległ znacznemu obniżeniu, mimo że zakres obowiązków wychowawców w tym czasie wyraźnie się zwiększył. Wyliczają obecne obowiązki wychowawcy:

koordynatora pomocy psychologicznopedagogicznej,

mediatora w konfliktach rówieśniczych i rodzinnych, osoby pierwszego

kontaktu dla rodziców w sytuacjach kryzysowych oraz partnera instytucji wspierających rodzinę i dziecko

odpowiada również za działania interwencyjne związane z kryzysami emocjonalnymi i problemami zdrowia psychicznego uczniów.

Postulaty związku

Nauczycielska "Solidarność" postuluje" podniesienie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo do poziomu co najmniej 15 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego miesięcznie, czyli kwoty ok 850 zł. "Kwota ta stanowiłaby proporcjonalną rekompensatę za odpowiedzialność wychowawczą oraz uwzględniałaby zarówno rozszerzony zakres obowiązków, jak i realny spadek wartości pieniądza w ostatnich latach" - argumentują związkowcy. Domagają się także tego dla nauczycieli przedszkoli.

Związkowcy chcą także wprowadzenie mechanizmu waloryzacji dodatku w powiązaniu ze wskaźnikiem inflacji. Podjęcie powyższych działań jest niezbędne dla wzmocnienia funkcji wychowawczej systemu oświaty oraz zapewnienia realnej, a nie jedynie nominalnej, rekompensaty za odpowiedzialność ponoszoną przez nauczycieli" - uzasadniają.