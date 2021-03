W piątek minister edukacji i nauki zainaugurował program "Aktywny powrót do szkoły". Ma on pomóc uczniom w przywróceniu pełnej sprawności fizycznej po okresie nauki zdalnej. Poinformował, że na realizację programu od kwietnia do grudnia przeznaczone zostanie 42 mln zł.

Niewątpliwie program będzie kontynuowany w latach następnych. Wszystko będzie zależało od tego, jakie będzie zainteresowanie – zapowiedział minister.

AWF będą szkoliły nauczycieli

Od kwietnia akademie wychowania fizycznego będą przeprowadzały szkolenia dla nauczycieli. Mają oni zdobyć dodatkową wiedzę o problemach, z jakimi dzieci będą się borykały po zakończeniu nauki zdalnej. Minister powiedział, że dzięki temu zajęcia wychowania fizycznego mają być lepiej wykorzystywane.

Z kolei od września ruszą dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli, którzy ukończą szkolenia.

Szef MEiN przypomniał, że resort przygotowuje w sumie cztery programy wspierające uczniów po zakończeniu nauki zdalnej. Oprócz programu obejmującego zajęcia sportowe będą to również: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku i pomoc w uzupełnieniu wiedzy.