Życie w czasach PRL do łatwych nie należało. Trzeba było radzić sobie w każdy możliwy sposób. Co stosowało się na oparzenia słoneczne, bo nie było markowych kosmetyków? Czego dodawało się do prania ręczników? Jaki tytuł nosiło kultowe pismo dla młodych dziewczyn? Jeśli żyłeś w tamtych czasach dasz radę a jeśli nie to przecież zawsze się możesz dowiedzieć czego na temat czasów, w których żyli Twoi rodzice i dziadkowie.

Przejdź do quizu