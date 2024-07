Ubieranie się w czasach PRL a do tego modnie, było nie lada wyzwaniem. Podobnie, jak inne produkty, tak i odzież stała się towarem deficytowym. Wiele obywatelek PRL miało swoją krawcową, która potrafiła wyczarować coś modnego ze zdobytego materiału. Gdy w sklepach rzucano płaszcze, czy botki ustawiały się po nie kolejki. Czasem coś modnego przywoziła lub przysyłała rodzina zza granicy. Pamiętasz, co wtedy było modne? To rozwiążesz nasz quiz bez problemu.

