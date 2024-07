Życie w czasach PRL do łatwych nie należało, ale dziś wielu Polaków wspomina je z ogromnym sentymentem. Pamiętacie, co kupowało się na kartki? Kim był kaowiec i sygnalista? Ile kosztował cukier w PRL? Jeśli tak to ten quiz będzie dla was bułką z masłem, o ile dostaniecie ten drugi produkt w sklepie z czasów PRL. To co zaczynamy?

