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QUIZ. Kurorty PRL - tam jeździła cała Polska. Starsi trafią 10/10 w ciemno. Młodsi mogą się srodze zawieść

Łucja Orzeł
dzisiaj, 17:49
QUIZ. Kurorty PRL - tam jeździła cała Polska. Starsi trafią 10/10 w ciemno. Młodsi mogą się srodze zawieść
QUIZ. Kurorty PRL - tam jeździła cała Polska. Starsi trafią 10/10 w ciemno. Młodsi mogą się srodze zawieść/NAC
Wczasy pod gruszą, bony na wypoczynek z zakładu pracy, kolejki po miejsca w pensjonatach i te same kurorty co roku – tak wyglądały wakacje w PRL-u. Sopot, Ciechocinek, Mikołajki czy Zakopane - te nazwy dla starszego pokolenia to gotowe wspomnienia, a dla młodszych -niekoniecznie. Sprawdź, ile pamiętasz z czasów, gdy cała Polska jeździła w te same miejsca. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz
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