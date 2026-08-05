QUIZ. Kurorty PRL - tam jeździła cała Polska. Starsi trafią 10/10 w ciemno. Młodsi mogą się srodze zawieść

QUIZ. Kurorty PRL - tam jeździła cała Polska. Starsi trafią 10/10 w ciemno. Młodsi mogą się srodze zawieść / NAC

Wczasy pod gruszą, bony na wypoczynek z zakładu pracy, kolejki po miejsca w pensjonatach i te same kurorty co roku – tak wyglądały wakacje w PRL-u. Sopot, Ciechocinek, Mikołajki czy Zakopane - te nazwy dla starszego pokolenia to gotowe wspomnienia, a dla młodszych -niekoniecznie. Sprawdź, ile pamiętasz z czasów, gdy cała Polska jeździła w te same miejsca. Powodzenia!

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