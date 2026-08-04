QUIZ. Kultowe hity PRL-u, które nuciła cała Polska. 12/12? Starsi biją tu młodych na głowę

QUIZ. Kultowe hity PRL-u, które nuciła cała Polska. 12/12? Starsi biją tu młodych na głowę / Shutterstock

Trzaskający winyl, zadymione sale koncertowe i piosenki, które znała cała Polska. Od Niemena przez Skaldów, Czerwone Gitary i Budkę Suflera, aż po Maanam, Republikę i Lombard. Sprawdź, ile pamiętasz z tej złotej ery polskiej muzyki.

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