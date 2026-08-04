Dziennik.pl logo

QUIZ. Kultowe hity PRL-u, które nuciła cała Polska. 12/12? Starsi biją tu młodych na głowę

Łucja Orzeł
dzisiaj, 23:01
QUIZ. Kultowe hity PRL-u, które nuciła cała Polska. 12/12? Starsi biją tu młodych na głowę
QUIZ. Kultowe hity PRL-u, które nuciła cała Polska. 12/12? Starsi biją tu młodych na głowę/Shutterstock
Trzaskający winyl, zadymione sale koncertowe i piosenki, które znała cała Polska. Od Niemena przez Skaldów, Czerwone Gitary i Budkę Suflera, aż po Maanam, Republikę i Lombard. Sprawdź, ile pamiętasz z tej złotej ery polskiej muzyki.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz
Powiązane
QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11
QUIZ: Mapa Polski, która zniknęła. Te miasta miały kiedyś inne województwa. Pokolenie PRL ma przewagę, młodzi pomarzą o 11/11
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz PRL. Te kabarety znała cała Polska. Pamiętasz? Nawet starsi padną na 3. pytaniu
Quiz PRL. Te kabarety znała cała Polska. Pamiętasz? Nawet starsi padną na 3. pytaniu
Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]
Dzień z życia w PRL-u. 80 proc. młodych polegnie na pierwszej prostej. 15/15 to rzadkość [QUIZ]
Quiz: Podwórkowe gry i zabawy z PRL-u
Quiz: Podwórkowe gry i zabawy z PRL-u. Ile z nich pamiętasz? Pokolenie po 1989 odpada już na starcie
QUIZ PRL. Łatwo się potknąć już na 3. pytaniu. Urodzeni "za komuny" mogą mieć problem zdobyć 12/12
QUIZ PRL. Łatwo się potknąć już na 3. pytaniu. Urodzeni "za komuny" mogą mieć problem zdobyć 12/12
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj