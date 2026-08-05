QUIZ. Wakacje w czasach PRL. Pamiętasz? Młodzi wysypią się, zanim dojdą do połowy

QUIZ. Wakacje w czasach PRL. Pamiętasz? Młodzi wysypią się, zanim dojdą do połowy / NAC

Wakacje w PRL-u miały swój niepowtarzalny klimat. Pociągi pełne turystów, ośrodki wczasowe, kolonie i smak lodów Bambino do dziś budzą wspomnienia. Na perfekcyjny wynik mogą liczyć głównie ci, którzy pamiętają realia „komuny”.

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