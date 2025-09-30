Zgodnie w wyrokiem Sądu Najwyższego, praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. Ministerstwo Edukacji Narodowej wielokrotnie zapewniało, że pracuje nad rozwiązaniami, aby wprowadzić orzeczenie SN (z lutego tego roku) w szkołach. Konkretów nadal jednak nie ma.

Stanowisko MEN ws. wycieczek szkolnych

Wirtualna Polska poprosiła MEN o stanowisko w tej sprawie. Gwarancja dla nauczycieli została wprowadzona w ostatniej nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela, zgodnie z którą od 1.09.2025 r. nauczyciel wyjeżdżający na wycieczkę z uczniami zachowuje prawo do wynagrodzenia za przydzielone a niezrealizowane godziny ponadwymiarowe- powiedziała Wirtualnej Polsce Ewelina Gorczyca, rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rzeczniczka powtórzyła także argumenty przestawiane wcześniej przez kierownictwo MEN. Wieloaspektowe analizy wykazały konieczność uregulowania tych kwestii w szerszym kontekście uwarunkowań systemowych w zakresie czasu pracy i wynagradzania nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki pracy szkół.- powiedziała Gorczyca.

MEN pracuje nad systemowym rozwiązaniem

W tej sprawie wcześniej zabrała głos Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o wymiar czasu pracy nauczyciela, to on jest 40-godzinny, czyli taki, jaki obowiązuje wszystkich pracowników. W związku z tym ten czas, który jest pomiędzy 40-godzinnym czasem pracy a godzinami pensum, to jest czas, który może wykorzystać dyrektor szkoły do wskazywania innych zadań, do kwestii związanych z wyjściami z uczniami, do doskonalenia się, przygotowania do zajęć i tak dalej - powiedziała w rozmowie z Portalem Samorządowym.

Po raz kolejny zapewniła także, że MEN pracuje nad systemowym rozwiązaniem kwestii związanej z czasem pracy nauczyciela. Chcielibyśmy powiązać system pracy nauczyciela z kwestiami związanymi z rozwiązaniem projektu obywatelskiego, który jest w Sejmie - dodała, ale nie ujawniła szczegółów tego pomysłu. Chodzi o projekt, który wiąże wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami?

Wiceminister dodała, że dyrektorzy mogą wypłacać pieniądze za nadgodziny na podstawie obecnego systemu prawnego. Kwestia, którą chcemy uregulować, dotyczy tego, żeby móc wskazać bezspornie, kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami, bo na przykład dyrektor szkoły nałożył na nauczyciela jakieś dodatkowe zadania, a kiedy to jest tylko kwestia poczucia nauczyciela, że pracował ponad obowiązującą normę - powiedziała w rozmowie z Portalem Samorządowym.