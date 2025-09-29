ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości tego świadczenia. Każdy nauczyciel może – wpisując swoje podstawowe dane – obliczyć prognozowaną dla siebie wysokość świadczenia.

Dla kogo kompensówka?

Na pieniądze te liczyć mogą nauczyciele, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a posiadają odpowiedni staż pracy. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom:

mającym 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej,

pracującym na co najmniej jedną drugą etatu.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w:

szkołach,

przedszkolach,

placówkach kształcenia ustawicznego,

młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

w specjalnych ośrodkach wychowawczych'

nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

Więcej uprawnionych do kompensówek

Zgodnie ze znowelizowaną Karta nauczyciela grupa uprawnionych do kompensówek została rozszerzona o nauczycieli publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych, centrów kształcenia zawodowego i branżowych centrów umiejętności, placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, a także nauczycieli zatrudnionych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym

Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać co dwa lata do 2032 roku. W latach 2025-2026 nauczyciel może je otrzymać, jeśli ukończy 56 lat (kobieta) i 61 lat (mężczyzna). Wprowadzanie zmian zakończy się w 2032 roku, gdy wiek uprawniający do świadczenia wzrośnie do 59. i 64. roku życia.

Ile wynosi kompensówka?

Z danych ZUS wynika, że w czerwcu 2025 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 10,8 tys. osób. Przeciętna wysokość kompensówki wyniosła 4125 zł. Liczba świadczeniobiorców cyklicznie spada, podczas gdy kwota wsparcia rośnie. W styczniu 2025 roku wsparcie dostawało 11,7 tys. pedagogów, którzy pobierali średnio 4010,11 zł.

Liczba nauczycieli pobierających to świadczenie w maju 2025 r. była niższa niż rok, dwa i trzy lata wcześniej w tym samym okresie. W maju 2024 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 12,2 tys. osób, a ich przeciętna wysokość wynosiła 3975,43 zł. W maju 2023 r. dane te przedstawiały się odpowiednio – 12,9 tys. osób i 3485,15 zł, a w maju 2022 r. – 13,2 tys. osób i 2831,25 zł.