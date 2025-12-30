Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W ten sposób zakończył się długi spór nauczycieli z MEN. Od września tego roku nauczyciele nie dostawali pieniędzy za godziny ponadwymiarowe, których nie przeprowadzili nie ze swojej winy, tylko z tego powodu, że klasa była np. na wycieczce. Godziny ponadwymiarowe to zajęcia przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.

Kiedy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe będzie przysługiwało nauczycielowi jeśli był gotów do realizacji tych zajęć, ale nie odbyły się one z przyczyn od niego niezależnych. Na przykład z powodu nieobecności ucznia na zajęciach indywidualnych wyjazdu klasy na wycieczkę itp. Warunkiem zachowania prawa do wynagrodzenia jest pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji tych zajęć.

Reklama

Doprecyzowano, że w czasie, w którym nauczyciel z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie realizował godzin ponadwymiarowych, będzie mógł mieć przydzielone do realizacji różne zajęcia z uczniami lub na ich rzecz. Będzie można mu powierzyć również realizację doraźnych zastępstw. "W takim przypadku nauczyciel będzie realizował godziny doraźnych zastępstw w ramach wynagrodzenia, jakie przysługuje mu za zaplanowane godziny ponadwymiarowe" - podkreśla MEN.

Reklama

Do kiedy wypłata za godziny ponadwymiarowe z 2025 roku?

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r., jednak przepis art. 35 ust. 3e Karty Nauczyciela, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 listopada 2025 r., będzie miał zastosowanie do ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji począwszy od 1 września 2025 r. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciele nie otrzymali wynagrodzenia, gdyż nie przysługiwało im ono na podstawie art. 35 ust. 3e Karty Nauczyciela w dotychczasowym brzmieniu, będzie wypłacane do 6 lutego 2026 r.