Z informacji, które przedstawiciele MEN przekazują do mediów, wynika, że trwa praca nad wielkimi zmianami w dotyczącymi liczenia czasu pracy nauczycieli. Wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer pytana o wynagrodzenie nauczycieli za godziny nadliczbowe powiedziała, że konkretne rozwiązania pojawią się niebawem i będzie to kompleksowe rozwiązanie.

Co z godzinami nadliczbowymi?

Pretekstem do analiz jest konieczność rozliczenia godzin nadliczbowych po wyroku sądu. Nie mamy rejestru czasu pracy nauczyciela, a w związku z tym kwestia godzin nadliczbowych wymaga dużo szerszych prac, dużo szerszych analiz, niż tylko wpisanie tych rozwiązań w prawie - powiedziała wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer cytowana przez Portal Samorządowy.

Reklama

Dodała, że MEN zdecydowało się całościowo zająć się kwestią rozliczania pracy nauczyciela, czasu pracy nauczyciela, kwestią Karty Nauczyciela, kwestią finansowania. Podkreśliła, że ma to również uzasadnienie ze względu na tzw. projekt obywatelski ZNP, dotyczący powiązania płacy nauczyciela ze średnią krajową.

Reklama

MEN czeka na zewnętrzne analizy

Minister Lubnauer wyjaśniła, że MEN czeka w tej chwili na zewnętrzne analizy dotyczące możliwości rozwiązania kwestii związanej z płacami nauczycieli z kwestią rozliczania czasu pracy nauczycieli. W Radiu Zet wiceminister wyjaśniła natomiast, jak się liczy godziny nadliczbowe w przypadku nauczycieli. Nauczyciel ma tak zwane pensum, czyli to jest to 18 godzin przy tablicy, ale jego czas pracy jest 40-godzinny. I dopiero to, co jest powyżej 40 godzin, to są nadgodziny.Czyli większość nauczycieli w ramach tych 40 godzin ma zupełnie wystarczający czas na przygotowanie się do lekcji, sprawdzanie prac i wszystkie te działania – powiedziała Katarzyna Lubnauer.

MEN o zwiększeniu efektywności pracy nauczycieli

Portal Samorządowy zapytał o szczegóły planowanych zmian Henryka Kiepurę, wiceministra edukacji. Jakie będą zasady wypłaty godzin nadliczbowych? To musimy dopiero wymyślić- może pensum powinno być inne -powiedział wiceminister. Nie ujawnił jednak szczegółów.

Przy innej okazji, odpowiadając na jedną z interpelacji, Kiepura poinformował o zmianach, które mają zmniejszyć problem kadrowy w edukacji. "Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi analizy i prace nad innymi oczekiwanymi zmianami warunków pracy nauczycieli, dotyczące m.in. wynagrodzeń i czasu pracy. Realizowane i planowane zmiany mają na celu wzmocnienie stabilności zawodu nauczyciela, w tym również nauczyciela wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracy nauczycieli i wspieraniu utrzymania wysokich standardów edukacyjnych. Ważnym elementem polityki kadrowej resortu edukacji jest dalsze podnoszenie wynagrodzeń nauczycieli.