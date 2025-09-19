W ramach wyrównywania szans edukacyjnych niektóre województwa ufundowały stypendia motywujące oraz przedsiębiorcze dla studentów studiów stacjonarnych. Warunkiem jest to, że mieszkają na tym terenie województwa i uczą się na miejscowych uczelniach.

Stypendia mają na celu: zachęcenie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem oraz zachęcenie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników. Taką pomoc ufundował m.in. marszałek woj. lubuskiego.

Stypendia "motywujące" i "przedsiębiorcze"

Studenci mogą otrzymać stypendium motywujące przeznaczone dla osób zamieszkujących oraz podejmujących studia w województwie lubuskim. Przyznawane jest ono na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku.

Wysokość pomocy to maksymalnie 1 tys. miesięcznie. Stypendium przyznawane jest absolwentom kończącym szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który składany jest wniosek.

Stypendium przedsiębiorcze to pomoc dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości 5.000 zł.

Stypendium studenckie. Kryteria obowiązkowe

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc? Województwo podało wykaz:

student jest mieszkańcem województwa lubuskiego

student studiuje na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich na następujących kierunkach: - technicznych, - ekonomicznych, - biologiczno-przyrodniczych, - pedagogicznych na specjalności nauczycielskiej.

student uzyskał średnią ocen na poziomie, co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

na poziomie, co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej, student uzyskał średnią nie mniejszą niż 60 proc z wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Stypendium dla studenta. Kryteria dodatkowe

Obowiązują następujące kryteria dodatkowe: