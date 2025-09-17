Nauczyciele zastanawiali się, czy bon na laptopa otrzymają ci, którzy w czasie składania wniosku:

przebywali w stanie nieczynnym,

na świadczeniu rehabilitacyjnym,

na urlopie dla poratowania zdrowia,

byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków,

na urlopie bezpłatnym, który trwa nie krócej niż 14 dni,

byli urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

"Nie, nie są uprawnieni. Poprzednie podleganie przez nauczyciela wyłączeniom określonym w ustawie, wpływa na jego aktualne uprawnienie do otrzymania wsparcia w formie bonu" - takie jest stanowisko ministerstwa cyfryzacji.

ZNP ma zupełnie inne zdanie ws. laptopów

Zdaniem ZNP taka wykładnia rażąco narusza obowiązujące prawo. "Nauczyciel znajdował się w grupie osób uprawnionych do wsparcia bo spełniał warunki określone w ustawie, jedynie jego wniosek nie był procedowany z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia" - czytamy w opinii ZNP.

Jak wynika z opinii prawnej cytowanej przez związek, jeżeli nauczyciele pozostawali w stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r., i znajdowali się w grupie nauczycieli uprawnionych do wsparcia, ale nie otrzymali wsparcia w związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia, to byli i nadal są w grupie nauczycieli uprawnionych do wsparcia. "Jeżeli obecnie w okresie 30 dni następujących po 1 sierpnia 2025 r. nadal nie będą ponownie z określonych względów objęci dyspozycją art. 15 ust. 4 u.w.r.k.c., wówczas nabędą prawo do wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa"- czytamy w opinii.

Komu przysługuje laptop?

Bon na zakup laptopa lub laptopa przysługuje: nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom pedagogicznym. Muszą oni pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli:

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

publicznych szkół podstawowych; wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych , a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej; innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych

Komu nie przysługuje laptop?

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który stanowi źródło finansowania programu, wsparcie w postaci bonów ma zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania w sytuacjach takich jak np. pandemia COVID-19. Wypełniając założenia KPO, w tym programie bonu nie otrzymają nauczyciele:

wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),

publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,

nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,

branżowych szkół II stopnia,

szkół policealnych oraz

liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Oprócz tego organ prowadzący szkołę nie składa wniosku o wydanie świadczenia dla nauczyciela, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku: