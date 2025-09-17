Nauczyciele zastanawiali się, czy bon na laptopa otrzymają ci, którzy w czasie składania wniosku:
- przebywali w stanie nieczynnym,
- na świadczeniu rehabilitacyjnym,
- na urlopie dla poratowania zdrowia,
- byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków,
- na urlopie bezpłatnym, który trwa nie krócej niż 14 dni,
- byli urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
"Nie, nie są uprawnieni. Poprzednie podleganie przez nauczyciela wyłączeniom określonym w ustawie, wpływa na jego aktualne uprawnienie do otrzymania wsparcia w formie bonu" - takie jest stanowisko ministerstwa cyfryzacji.
ZNP ma zupełnie inne zdanie ws. laptopów
Zdaniem ZNP taka wykładnia rażąco narusza obowiązujące prawo. "Nauczyciel znajdował się w grupie osób uprawnionych do wsparcia bo spełniał warunki określone w ustawie, jedynie jego wniosek nie był procedowany z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia" - czytamy w opinii ZNP.
Jak wynika z opinii prawnej cytowanej przez związek, jeżeli nauczyciele pozostawali w stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r., i znajdowali się w grupie nauczycieli uprawnionych do wsparcia, ale nie otrzymali wsparcia w związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia, to byli i nadal są w grupie nauczycieli uprawnionych do wsparcia. "Jeżeli obecnie w okresie 30 dni następujących po 1 sierpnia 2025 r. nadal nie będą ponownie z określonych względów objęci dyspozycją art. 15 ust. 4 u.w.r.k.c., wówczas nabędą prawo do wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa"- czytamy w opinii.
Komu przysługuje laptop?
Bon na zakup laptopa lub laptopa przysługuje: nauczycielom, wychowawcom, innym pracownikom pedagogicznym. Muszą oni pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.
Wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli:
- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
- wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
- innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych
Komu nie przysługuje laptop?
Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który stanowi źródło finansowania programu, wsparcie w postaci bonów ma zapewnić wzmocnienie odporności szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania w sytuacjach takich jak np. pandemia COVID-19. Wypełniając założenia KPO, w tym programie bonu nie otrzymają nauczyciele:
- wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),
- publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,
- nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,
- branżowych szkół II stopnia,
- szkół policealnych oraz
- liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Oprócz tego organ prowadzący szkołę nie składa wniosku o wydanie świadczenia dla nauczyciela, jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:
