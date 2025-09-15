To doskonały czas na odbudowę relacji, nawiązanie nowych kontaktów czy rozwiązywanie konfliktów. Szczególnie mocno odczują to cztery znaki zodiaku, które – jak mówią astrolodzy – "odżyją" pod wpływem tego tranzytu.

Kto skorzysta na Merkurym w Wadze?

Waga. Naturalnie, największym beneficjentem będzie sama Waga. Merkury w tym znaku wzmacnia błyskotliwość, charyzmę i umiejętność przyciągania ludzi. Urodzeni pod tym znakiem staną się duszami towarzystwa, a ich słowa będą trafiać do serc i umysłów innych. To idealny moment, by załatwiać sprawy zawodowe, randkować czy odświeżyć kontakty.

Bliźnięta. Merkury to wasz patron, dlatego jego pozycja zawsze ma dla was ogromne znaczenie. W Wadze poczujecie przypływ lekkości i energii. Możliwe nowe znajomości, flirt, a nawet propozycje współpracy. Wasze pomysły będą dobrze przyjmowane, a wy sami łatwiej przekonacie innych do swoich racji.

Wodnik. To dla was czas świeżego oddechu. Merkury w Wadze aktywuje strefę nauki, podróży i kontaktów międzynarodowych. Wodniki mogą spodziewać się ciekawych wiadomości, inspirujących ludzi i szans na rozwój. To dobry moment, by rozpocząć kurs, wyjazd lub podzielić się wiedzą.

Lew. Lew poczuje się pewniej w relacjach. To moment, kiedy łatwiej będzie mówić o uczuciach, potrzebach czy planach. Merkury w Wadze wspiera waszą kreatywność, co przełoży się na sukcesy zawodowe i towarzyskie. Macie szansę błyszczeć – dosłownie i w przenośni.

Ogólna aura dla wszystkich znaków

Merkury w Wadze to czas dyplomacji, kompromisów i budowania mostów. Warto w tym okresie stawiać na rozmowę zamiast na konflikt, na współpracę zamiast rywalizacji. To również świetny moment na negocjacje biznesowe, podpisywanie umów czy udział w ważnych spotkaniach.