Przed nami kilka tygodni, które mogą przynieść więcej ekspresji, odwagi w wyrażaniu siebie, ale też dramatów, przesady i potrzeby błyszczenia. Uwaga: ego w trybie turbo.

Merkury wszedł do Lwa. Co to dla nas oznacza? [Horoskop dla wszystkich znaków]

Sprawdź, co ten tranzyt oznacza dla Twojego znaku zodiaku:

Baran

Twoje słowa zyskują moc rażenia. Jeśli coś chcesz powiedzieć – zrób to teraz. To dobry moment na flirt, autopromocję i artystyczne działania. Masz błysk w oku i cięty język. Uważaj tylko, żeby nie zdominować rozmów.

Byk

Możesz poczuć potrzebę, by postawić na swoim – nawet za wszelką cenę. Spory rodzinne mogą się zaostrzyć, ale też łatwo będzie naprawić to, co wcześniej było przemilczane. Mów z serca, nie z dumy.

Bliźnięta

Merkury to Twoja planeta, więc każde jego przejście mocno na Ciebie działa. Teraz dostajesz zastrzyk pewności siebie. Twoje słowa mogą inspirować. Idealny czas na prezentacje, rozmowy kwalifikacyjne i odważne pomysły.

Rak

Po czułym, emocjonalnym okresie wreszcie czujesz, że możesz się odciąć i działać konkretniej. Uważaj jednak, żeby nie mówić rzeczy, których potem pożałujesz. Skup się na sprawach finansowych – tam też potrzebna będzie odwaga.

Lew

Wchodzisz w tryb “głos mam ja”. Twój umysł jest bystry, pomysłowy, a retoryka? Niemal teatralna. Teraz warto walczyć o swoje – w pracy, w związkach, w mediach społecznościowych. Ale pamiętaj: błysk nie musi krzyczeć.

Panna

Merkury to też Twoja planeta – ale w Lwie działa inaczej niż lubisz. Możesz mieć wrażenie chaosu, zbyt wielu emocji, za mało konkretów. Uwaga na tajemnice, podsłuchane rozmowy i plotki. Nie wszystko trzeba komentować.

Waga

Twoja dyplomacja wchodzi na wyższy level. To świetny czas na networking, współpracę i działania w grupach. Masz wpływ. Ludzie Cię słuchają. Tylko nie graj pod publiczkę – Twoje słowo ma być prawdziwe, nie efektowne.

Skorpion

Twoje wypowiedzi mogą teraz dzielić – albo zachwycać. Jeśli coś budzi kontrowersje, masz pokusę: "powiem to głośno i niech się dzieje". Dobrze, ale wiedz, gdzie jest granica. Zyskasz szacunek, jeśli użyjesz tej energii do inspiracji, a nie manipulacji.

Strzelec

Teraz mówisz z pasją i zarażasz nią innych. Twój światopogląd może przyciągać ludzi – i to z różnych środowisk. Świetny moment na naukę, podróże, podcasty, pisanie, storytelling. Jedno "ale": nie zamieniaj rozmowy w wykład.

Koziorożec

Możesz mieć poczucie, że świat za bardzo gada, za mało robi. Ale Ty też masz coś do powiedzenia – zwłaszcza w sprawach pieniędzy, wartości i granic. Przemyśl, co chcesz ujawnić, a co lepiej zostawić dla siebie.

Wodnik

Lwy i Wodniki to przeciwieństwa – więc możesz poczuć napięcie. Relacje stają się bardziej intensywne, rozmowy głębsze (i bardziej dramatyczne). Uwaga: czasem lepiej nie mieć racji, tylko spokój. Ale jeśli trzeba powiedzieć prawdę – zrób to odważnie.

Ryby

Codzienność nabiera blasku, ale też wymaga konkretów. W pracy możesz błysnąć pomysłem, który długo kiełkował w Tobie po cichu. Teraz czas, by go pokazać. Mów wyraźnie, nie uciekaj w mgłę. Merkury w Lwie nie lubi niedopowiedzeń.