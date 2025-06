Merkury w Lwie mówi głośno, pewnie i z rozmachem. To nie jest czas na fałszywą skromność – kto teraz się wychyli, może wygrać. To idealny moment na prezentacje, negocjacje, szukanie uznania, start nowych projektów i rozmowy z wpływowymi osobami. Czasem wystarczy jedno odważne słowo, by zmienić bieg wydarzeń.

Merkury wchodzi do Lwa. 4 znaki mogą liczyć na pieniądze i spełnienie marzeń

Kto skorzysta najbardziej? Te 4 znaki mogą liczyć na przełom:

Lew

Czas na Twoje pięć minut – i to nie w przenośni. Merkury w Twoim znaku daje Ci błyskotliwość, charyzmę i umiejętność przekonywania innych. Jeśli planujesz coś ogłosić, zacząć lub zawalczyć o swoje – zrób to teraz. Pojawią się okazje do dodatkowych zarobków, a także realna szansa na spełnienie zawodowego marzenia. Uważaj tylko, by nie przegadać – daj też działać.

Baran

Ogień roznieca ogień – dlatego Merkury w Lwie działa na Ciebie jak zastrzyk energetyczny. W Twoim przypadku mogą pojawić się niespodziewane propozycje współpracy lub projekty, które wreszcie przyniosą konkretne zyski. Jeśli masz coś do pokazania światu, zrób to śmiało. Twój autentyzm teraz przekonuje.

Strzelec

Twoje myśli przyspieszają, a wizje zyskują formę. Merkury w Lwie uruchamia u Ciebie wielką potrzebę działania zgodnie z pasją – i dobrze, bo teraz możesz połączyć serce z portfelem. Ktoś może zaproponować Ci coś, co łączy przyjemne z pożytecznym. Uważaj na podróże i ludzi z zagranicy – tam też może czaić się szansa.

Bliźnięta

Merkury to Twój patron, więc każda jego zmiana znaku wpływa na Ciebie silniej niż na innych. W Lwie nabierasz odwagi i lekkości – idealnej do negocjacji, wystąpień, pisania czy tworzenia. Coś, co zaczynasz teraz, może się szybko rozkręcić i przynieść zyski. Zadbaj o jakość swojej komunikacji – Twoje słowa teraz mają moc.