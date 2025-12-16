1 stycznia 2026 wejdzie w życie 11 zmian w polskiej ortografii. Dotyczą one niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika. Rada Języka Polskiego w ten sposób chce ujednolicić zasady i ułatwić piszącym ich nauczenie się oraz stosowanie.

Członkini zespołu RJP przygotowującego reformę ortografii, językoznawczyni prof. Danuta Krzyżyk podkreśliła, że zmiany w pisowni sprawią, że będzie ona teraz łatwiejsza. To uproszczenie reguł i zmniejszenie liczby wyjątków. Odwołujemy się także do zwyczaju językowego Polaków, czyli do tego, jak już dzisiaj niektóre wyrazy, nazwy mieszkańców czy przymiotniki od nazw własnych zapisują - wyjaśniła.

Nowy słownik języka polskiego

Powstanie także nowy słownik języka polskiego. Słownik, który piszemy, będzie obejmował około 100 tys. haseł. Będzie bezpłatny i dostępny w trzech wersjach - książkowej, elektronicznej oraz mobilnej - zapowiedział prof. Piotr Żmigrodzki, przewodniczący zespołu Rady Języka Polskiego, który przygotowuje nowe reguły polskiej ortografii.

Dodał, że w słowniku znajdą się wyrazy przydatne dla zwykłych użytkowników języka, na jego podstawie będzie można się również dowiedzieć, jak używać innych wyrazów, których w tym słowniku być może zabraknie. Podkreślił, że słownik będzie dostępny bezpłatnie, ponieważ dotacji na ten cel udzieliło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednak z powodu tego, że decyzja o dotacji zapadła późno, na publikację trzeba będzie poczekać jeszcze około roku. Słownik będzie miał trzy wersje: książkową, elektroniczną, jednak nie w postaci pliku PDF, tylko w postaci aplikacji, oraz mobilną - na telefony komórkowe.

Zmiany w ortografii od 1 stycznia 2026

Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2026, dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika. Rada Języka Polskiego w ten sposób chce ujednolicić zasady i ułatwić piszącym ich stosowanie w praktyce. To najpoważniejsza reforma reguł pisowni od 1936 roku.

Oto najważniejsze zmiany w polskiej ortografii: