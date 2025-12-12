Jak wynika z odpowiedzi MEN na interpelację, według stanu na dzień 3 listopada liczba wakatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego wynosi 286, co oznacza 272,65 etatu. Dla porównania, w analogicznym okresie w roku 2024 była wyższa i wynosiła 399 (382,57 etatów). "Liczba wolnych stanowisk dla nauczycieli wychowania przedszkolnego stanowi obecnie ok. 8 proc. wszystkich wolnych stanowisk dla nauczycieli"- napisał wiceminister Henryk Kiepura.

MEN o efektywności pracy nauczycieli

Poinformował także o zmianach, które mają zmniejszyć problem kadrowy w edukacji. "Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi analizy i prace nad innymi oczekiwanymi zmianami warunków pracy nauczycieli, dotyczące m.in. wynagrodzeń i czasu pracy. Realizowane i planowane zmiany mają na celu wzmocnienie stabilności zawodu nauczyciela, w tym również nauczyciela wychowania przedszkolnego, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności pracy nauczycieli i wspieraniu utrzymania wysokich standardów edukacyjnych. Ważnym elementem polityki kadrowej resortu edukacji jest dalsze podnoszenie wynagrodzeń nauczycieli.

Reklama

Nauczyciele ze zwiększonym pensum?

Reklama

Wcześniej wiceminister Kiepura ujawnił, że planowane jest także powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią płacą w kraju, co będzie największą zmianą w pensjach pedagogów od ponad 40 lat. Być może będzie się ona wiązała ze zmianami w podejściu do liczenia godzin pracy - dodał. Nie jest także wykluczone, że efektem reformy będzie zwiększenie pensum.

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer kilka razy zapowiadała, że MEN pracuje nad zmianą zasad wynagradzania nauczycieli. Ma to być. kompleksowe rozwiązanie, które uwzględni m.in. kwestie nadgodzin i powiazania pensji nauczyciela ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Nie mamy rejestru czasu pracy nauczyciela, a w związku z tym kwestia godzin nadliczbowych wymaga dużo szerszych prac, dużo szerszych analiz, niż tylko wpisanie tych rozwiązań w prawie - powiedziała wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer cytowana przez Portal Samorządowy.