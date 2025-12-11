Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła od 1 stycznia 2026 r. nową nagrodę jubileuszową dla nauczycieli, przyznawaną za 45 lat pracy. Problem w tym, że nowe przepisy mają dotyczyć wyłącznie nauczycieli, którzy osiągną wymagany staż pracy po dniu 31 grudnia 2025 r. W efekcie nauczyciele już z 45-letnim stażem w roku 2025, a nadal pracujący w szkołach i placówkach oświatowych, zostaną wykluczeni z prawa do tego świadczenia.

6 tys. nauczycieli prawa do nagrody jubileuszowej

W ten sposób MEN pozbawiło ok. 6 tys. nauczycieli prawa do nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. "Natomiast kolejne 33 tys. osób nie dostanie wyższego świadczenia po 40 latach zatrudnienia" - czytamy w "DGP". Jak podaje gazeta, gdyby podwyższone nagrody zostały wprowadzone od 1 września tego roku w budżecie trzeba byłoby znaleźć ok. 389 mln zł.

"Zwracam się z prośbą o rozważenie usunięcia zastrzeżenia ograniczającego przyznanie nagrody jubileuszowej jedynie do nauczycieli osiągających wymagany staż po 31 grudnia 2025 r. Takie rozwiązanie byłoby wyrazem sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich pracowników oświaty, którzy poświęcili swoje życie zawodowe nauczaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń” – czytamy w interpelacji.

MEN: "Prawo nie działa wstecz"

MEN odpowiedziało na interpelację. "Przepis przewidujący nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300 proc wynagrodzenia miesięcznego, ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 40 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r., zaś przepis wprowadzający prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w wysokości 400 proc, wynagrodzenia miesięcznego ma zastosowanie do nauczycieli, którym okres 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r. – przypomniał wiceminister Henryk Kiepura.

MEN stoi na stanowisku, że prawo nie może działać wstecz, chyba że ustawodawca wyraźnie wprowadzi taki wyjątek. Wiceminister Kiepura argumentuje, że przyznanie nagrody także dla starszych nauczycieli doprowadziłoby do naruszenia zasady stabilności i pewności prawa. Podaje przykład z 1997 roku, kiedy po raz pierwszy wprowadzono nagrodę za 40 lat pracy. Wówczas również nie objęto nią starszych pracowników.

MEN odrzuca zarzuty

"Zgłaszane w interpelacji wątpliwości dotyczące rzekomego naruszenia zasad sprawiedliwości i równego traktowania pracowników nie znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących standardów stanowienia prawa. Podkreślić należy, że wprowadzenie nowego uprawnienia w postaci nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy stanowi wyraz swobody ustawodawcy w zakresie kształtowania polityki społecznej i wynagrodzeniowej państwa – podkreśla Kiepura.