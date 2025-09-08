Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) planuje znaczące zmiany w systemie edukacji, które wpłyną na egzamin ósmoklasisty i maturę. Reforma będzie wprowadzana etapami: w szkołach podstawowych od 2026 roku, a w szkołach średnich od 2027 roku.

Nowe egzaminy i podstawa programowa

Nowy egzamin ósmoklasisty oraz nowa matura zostaną wprowadzone, gdy pierwsi uczniowie, którzy uczyli się według nowych wytycznych, ukończą pełny cykl nauki. Ministra edukacji Barbara Nowacka podała, że nowa matura dla absolwentów liceów ma odbyć się po raz pierwszy w 2031 roku, a dla absolwentów techników w 2032 roku. Jak informuje resort, nowe programy nauczania mają być bardziej spójne i skoncentrowane na rozwijaniu kluczowych umiejętności, takich jak krytyczne myślenie i odporność na zagrożenia cyfrowe. Nowacka podkreśliła, że celem jest stworzenie powiązań między przedmiotami, aby uczniowie lepiej rozumieli, jak różne dziedziny wiedzy się ze sobą łączą. Na przykład, historia ma być powiązana z literaturą, aby uczniowie widzieli, jak wydarzenia historyczne wpływają na epoki literackie.

Wiceministra Katarzyna Lubnauer dodała, że celem jest usunięcie dotychczasowego braku powiązań między przedmiotami, np. między fizyką a matematyką, czy między chemią, biologią i geografią.

Harmonogram wprowadzania reformy

Jak informuje portalsamorządowy.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza do szkół nowe podstawy programowe a harmonogram zmian wygląda następująco: