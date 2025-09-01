Niektóre znaki poczują to szczególnie intensywnie. Sprawdź, czy jesteś w tej grupie.

Saturn w Rybach – energia czasu

Ryby to znak duchowości, wrażliwości i iluzji. Gdy Saturn wraca do tego obszaru, pojawia się konieczność stanięcia twarzą w twarz z własnymi granicami, odpowiedzialnością i tym, co do tej pory było zamiatane pod dywan. Retrogradacja sprawia, że wracają niedokończone sprawy – relacje, zobowiązania finansowe, a także wewnętrzne lęki.

To nie jest dobry moment na wielkie starty. Lepiej sprawdzać fundamenty, poprawiać błędy i cierpliwie czekać na właściwy moment.

4 znaki, które poczują Saturn najbardziej

BLIŹNIĘTA

Chaos w planach zawodowych i rodzinnych może wywołać frustrację. Saturn zmusza cię do uporządkowania priorytetów – co jest naprawdę twoje, a co tylko odgrywasz dla innych. Cierpliwość i konsekwencja będą kluczowe, nawet jeśli efekty przyjdą wolniej, niż się spodziewasz.

PANNA

Saturn staje naprzeciw twojego znaku, a to oznacza lekcje w relacjach. Partnerstwo – prywatne i zawodowe – wymaga szczerości i trzeźwego spojrzenia. Jeśli coś nie działa, teraz wyjdzie to na jaw. Nie da się już uciec od konfrontacji.

STRZELEC

Możesz poczuć, że grunt usuwa się spod nóg. Saturn w Rybach kwestionuje twoje poczucie bezpieczeństwa i zmusza do zmiany podejścia do domu, rodziny czy finansów. To czas, by zbudować mocniejsze fundamenty – ale bez pośpiechu.

RYBY

To u ciebie Saturn urządza swoje wielkie lekcje. To czas dorastania, brania odpowiedzialności i kończenia cykli, które ciągnęły się zbyt długo. Retrogradacja sprawia, że masz wrażenie cofania się, ale w rzeczywistości to głębokie oczyszczanie. Twoja cierpliwość zostanie nagrodzona.

Saturn w Rybach. Co robić w tym czasie?

Nie przyspieszaj – proces musi trwać.

Wracaj do niedokończonych spraw – Saturn nie znosi unikania.

Dbaj o ciało i duszę – Ryby są wrażliwe, łatwo teraz o przemęczenie.

Praktykuj wytrwałość – nawet małe kroki prowadzą do stabilizacji.

Saturn w retrogradacji w Rybach to czas wymagający, ale bardzo potrzebny. Uczy, że cierpliwość i odpowiedzialność to klucz do prawdziwej wolności.