Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe ustanawia czteropoziomowy system rzeczników praw uczniowskich. Celem tych zmian jest wprowadzenie większej ochrony praw dzieci i młodzieży w szkołach. Sama ustawa rzecznika praw uczniowskich inspirowana jest Warszawą, gdzie takie stanowisko już funkcjonuje.

Rzecznik Praw Uczniowskich to rozwiązanie, na które zdecydowano się już w wielu miastach i gminach w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku. Nie mają oni jednak uprawnień kontrolnych, poza tym tworzenie tych stanowisk jest dobrowolne.

System rzeczników praw uczniowskich

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe powstanie czteropoziomowy system rzeczników praw uczniowskich.

Krajowy Rzecznik Praw Uczniowskich (działający przy MEN),

(działających przy kuratorach oświaty) 16 Wojewódzkich Rzeczników Praw Uczniowskich (działających przy kuratorach oświaty)

(działających przy kuratorach oświaty) Gminni (Miejscy) i Powiatowi Rzecznicy Praw Uczniowskich – szczebel fakultatywny, pozostawiony do decyzji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Szkolni Rzecznicy Praw Uczniowskich

Szkolnymi rzecznikami będą nauczyciele wybierani na to stanowisko przez radę szkoły lub placówki.

Obowiązki rzeczników praw uczniowskich

Nowelizacja nakłada na rzeczników szczegółowe obowiązki. Należą do nich:

przyjmowanie i rozpatrywanie skarg uczniów lub w ich imieniu,

prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów,

wydawanie zaleceń dyrektorom szkół w razie stwierdzenia naruszeń,

w razie stwierdzenia naruszeń, organizowanie dyżurów informacyjnych (także zdalnych),

prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie praw uczniowskich,

opiniowanie statutów i dokumentów wewnętrznych szkół.

Kto może zostać Krajowym Rzecznikiem?

Jak wynika z projektu, na to stanowisko może być powołana osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

jest obywatelem polskim;

ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe;

nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną;

posiada tytuł zawodowy magistra albo równorzędny,

posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w działalności na rzecz uczniów i ich praw;

wyróżnia się znajomością przepisów prawa z zakresu oświaty i wychowania, w szczególności dotyczących praw uczniowskich i ich ochrony;

zna język obcy nowożytny na poziomie co najmniej B2;

nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Kadencja Krajowego Rzecznika trwa 4 lata. Ta sama osoba może być Krajowym Rzecznikiem nie więcej niż dwie kadencje. Rzecznik ma być powołany w drodze konkursu, którego szczegółowe warunki określi MEN.

Jak podaje Strefa Edukacji Krajowy Rzecznik otrzyma pensję w wysokości 95 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu, czyli około 13–14 tys. zł brutto miesięcznie. Do tego przysługuje mu dodatek za wysługę lat oraz zwrot kosztów podróży.

Pensja Wojewódzkiego Rzecznika to 60 proc. wynagrodzenia wicewojewody, czyli ok. 7–8 tys. zł brutto miesięcznie, z dodatkami za staż pracy. Szkolny Rzecznik, będzie mógł otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 300 zł miesięcznie.