Nowe regulacje, zapisane w rozporządzeniu z końca lipca, znacząco zmieniają sposób finansowania szkół prowadzących edukację domową. Dotąd szkoła otrzymywała pełną dotację na 200 uczniów w edukacji domowej. Od 2026 r. limit ten zostanie zmniejszony do 96 osób.

W praktyce oznacza to, że szkoły będą otrzymywać mniej środków na uczniów uczących się w domu. A to przekłada się bezpośrednio na wzrost opłat, które – jak przyznają rodzice – już teraz są odczuwalne.

95 proc. oblewa ten test już na 5 pytaniu. A Ty? Znasz stolice Europy?
95 proc. oblewa ten test już na 5 pytaniu. A Ty? Znasz stolice Europy?

Zobacz również

Znikają "darowizny", pojawia się czesne

Jak zauważa w rozmowie z Radiem ZET jedna z matek ucznia uczęszczającego do Szkoły w Chmurze, czesne nie jest nowością, ale jego forma i wysokość zmieniają się wraz z polityką państwa.

Reklama

Kiedy zaczęli [resort edukacji – red.] obcinać pieniądze, szkoła prosiła o wpłaty. Najpierw były to darowizny, później już obowiązkowa opłata z możliwością zwolnienia z niej – relacjonuje. Od września opłata ma wzrosnąć z 280 do 320 zł miesięcznie.

Znasz stolice Europy? Tylko 10 proc. osób zdaje ten test bez pomyłki
Znasz stolice Europy? Tylko 10 proc. osób zdaje ten test bez pomyłki

Zobacz również

Ministerstwo: to racjonalizacja, nie cios

Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczy wprowadzone zmiany koniecznością sprawiedliwego i gospodarnego podziału środków publicznych. Jak przekazano Radiu Zet, "uczniowie objęci edukacją domową co do zasady nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w szkole, a koszty, jakie ponosi szkoła w związku z ich kształceniem, ograniczają się głównie do organizacji egzaminów klasyfikacyjnych oraz ewentualnych konsultacji i wsparcia”.

Resort zaznacza też, że "nie są to koszty porównywalne z kosztami kształcenia ucznia uczęszczającego na co dzień do szkoły, który korzysta z pełnego zaplecza dydaktycznego, kadry nauczycielskiej, infrastruktury i różnorodnych form wsparcia".

Rodzice i przedstawiciele organizacji zajmujących się edukacją domową mają jednak inne zdanie. Obawiają się, że nowy model finansowania uderzy przede wszystkim w rodziny, które zdecydowały się na edukację domową nie z powodów prestiżowych, lecz wychowawczych, zdrowotnych lub organizacyjnych.

Koszty wiążą się nie tylko z organizacją egzaminów. To też zajęcia dodatkowe, spotkania integracyjne, konsultacje przed egzaminem, materiały, podręczniki. Nawet na egzaminy klasyfikacyjne nie wystarczy nowa kwota dotacji – podkreśla dla Radia ZET Gabriela Letnovska, wiceprezes Fundacji Edukacji Domowej.

Reklama

Zwraca uwagę, że "wprowadzenie opłat uderzy przede wszystkim w rodziny mniej zamożne i wielodzietne".

Źródło: Radio ZET