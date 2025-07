Informację o wynikach opublikowała CKE na swojej stronie o godz. 9. Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Wyniki z języków obcych

Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,3 proc.). Za rozwiązanie zadań z tego przedmiotu ósmoklasiści uzyskali średnio 70 proc. punktów. Za rozwiązanie zadań z pozostałych języków obcych nowożytnych uzyskali średnio: z niemieckiego – 61 proc. punktów, z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 87 proc., z hiszpańskiego – 67 proc., a z włoskiego – 60 proc. Podsumowując, tym roku najmniej punktów uczniowie uzyskali z matematyki, najwięcej - z angielskiego.

Reklama

Egzaminu nie można nie zdać

CKE zaznaczyła we wstępnej informacji o wynikach, że nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w dniach 10-12 czerwca. Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 13-15 maja. Przystąpiło do niego ok. 362 tys. 200 zdających spośród 374 tys. 201 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97 proc.), w tym ok. 13 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie można go nie zdać, ale wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.