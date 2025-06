"Dobry Start" - zasady programu

Świadczenie "Dobry Start", powszechnie znane jako "300 zł na dziecko", ma na celu wsparcie rodzin w przygotowaniach do nowego roku szkolnego. Jest to jednorazowe świadczenie finansowe, które przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do 24. roku życia.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie, dziecko musi uczyć się w szkole – podstawowej, ponadpodstawowej lub policealnej – niezależnie od tego, czy uczęszcza do placówki publicznej, czy prywatnej. Nie ma znaczenia forma nauki. Świadczenie przysługuje również uczniom uczącym się zdalnie lub indywidualnie. Wnioski mogą składać zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni czy faktyczni.

Co ważne, program ten jest niezależny od kryteriów dochodowych, co oznacza, że wsparcie otrzyma każda rodzina, która spełni podstawowe warunki.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od 1 lipca do 30 listopada 2025 roku. Cały proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Pieniądze są wypłacane tylko w formie bezgotówkowej na wskazane konto bankowe.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem:

Portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS

lub Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia

Bankowości elektronicznej

Terminy wypłat

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata świadczenia jest gwarantowana do 30 września. W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), pieniądze trafią na konto w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentów.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące tzw. "zerówkę". Program nie obejmuje również studentów.

Sprawę świadczenia można załatwić bez wychodzenia z domu, co znacznie ułatwia proces i oszczędza czas. Nie warto jednak zwlekać ze złożeniem wniosku, aby otrzymać pieniądze jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.