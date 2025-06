Edukacja obywatelska będzie obowiązkowym przedmiotem, który zastąpi przedmiot historia i teraźniejszość - powiedziała wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.Wiceszefowa MEN podkreśliła, że edukacja obywatelska będzie przedmiotem, który nauczy młodych skutecznie unikać dezinformacji, poruszać się w systemie państwa i korzystać z instrumentów reprezentujących ich prawa. Potrzebujemy przedmiotów, które będą budować nasze kompetencje życia codziennego. Potrzebujemy praktyki, potrzebujemy pracy zespołowej, potrzebujemy budowania relacji - zaznaczyła.

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur podkreślił, że edukacja obywatelska potrzebna jest, aby kształtować odpowiedzialne, znające prawo społeczeństwo. Mamy też głęboką świadomość tego, jak potrzebna jest tego rodzaju edukacja w obliczu współczesnych zagrożeń dla demokracji liberalnej na całym świecie - dodał.

Edukacja obywatelska ma przeciwdziałać alienacji

Prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jędrzej Witkomski, koordynator zespołu opracowującego podstawę programową przedmiotu, podkreślił - powołując się na wyniki badań, przeprowadzonych przez ICCS w 2022 roku - że polscy uczniowie bardzo dobrze rozumieją sferę społeczną. Zauważył jednak, że choć polscy uczniowie wykazują zrozumienie w tym obszarze, to bardzo źle oceniają system polityczny.

Tylko co trzeci uczeń zgadza się ze stwierdzeniem, że polski system polityczny działa dobrze - zaznaczył. Dodał, że prawie połowa uczniów odpowiedziała, że członkowie parlamentu dobrze reprezentują ogół obywateli, natomiast co czwarty uważa, że dobrze reprezentują oni młodych ludzi. Chcemy żeby to był przedmiot, który jest odpowiedzią na takie poczucie marginalizacji młodych ludzi w sferze społecznej i alienację polityczną - podkreślił.

Wymagania w ramach edukacji obywatelskiej

Według eksperta, podstawa programowa przedmiotu ma być praktyczna i budować wśród uczniów zaangażowanie obywatelskie. Głównymi celami edukacji obywatelskiej będą zrozumienie sfery społecznej, zainteresowanie nią i zaangażowanie w tym obszarze. Trzema równoważnymi elementami przedmiotu mają być: wiedza i umiejętności zawarte w wymaganiach szczegółowych, działania obywatelskie oraz projekt edukacyjny.

Podstawa programowa - jak wyjaśnił - składa się z 45 wymagań szczegółowych oraz dodatkowych 7 wymagań fakultatywnych, które wybierze nauczyciel. W przypadku szkół branżowych I stopnia będzie to natomiast 31 obowiązkowych wymagań i 7 z 27 fakultatywnych. To spadek w porównaniu do 127 wymagań w ramach przedmiotu który od 1 września zniknie z podstawy programowej - Historii i Teraźniejszości. Witkomski zaznaczył, że celem takiego rozwiązania jest udostępnienie nauczycielom i uczniom czasu na praktykę.

Tematyka nowego przedmiotu

Witkomski podkreślił, że wymagania szczegółowe dzielą się na działy:

ja i społeczeństwo,

szkoła jako wspólnota,

społeczność lokalna i regionalna,

demokracja i prawo,

Polska – władza, świat polityki i sfera publiczna,

Polska w Europie,

świat globalnych zależności.

W ramach tych działów uczniowie będą uczyć się m.in.: o mowie nienawiści, mechanizmach partycypacji w szkole, praworządności, sprawach urzędowych, zasadach państwa prawa, zagrożeniach dla demokracji, prawach człowieka czy procesie legislacyjnym. Według eksperta, z 45 wymagań obowiązkowych "23 dają pretekst do realizacji edukacji prawnej".

Działania obywatelskie dla uczniów

Ponadto każdy uczeń będzie musiał w ramach przedmiotu wybrać i zrealizować cztery, a w przypadku szkół branżowych trzy prawdziwe działania obywatelskie. To np. wzięcie udziału w debacie, przygotowanie pikiety czy przeprowadzenie symulacji obrad lub wyborów.

Uczniowie będą musieli również zrealizować projekt edukacyjny. Tutaj też jest ogromna przestrzeń do edukacji prawnej. Projekt badawczy to może być analiza przestrzegania jakiegoś konkretnego prawa człowieka. To może być analiza kontrowersji wokół stanu praworządności w Polsce - podkreślił Witkomski.

Przedmiot neutralny politycznie

Ekspert zaznaczył również, że edukacja obywatelska będzie przedmiotem neutralnym. Wyjaśnił, że przedmiot nie będzie przekonywać do konkretnych rozwiązań czy poglądów politycznych. Ma natomiast zagwarantować szansę na zrozumienie problemów społeczeństwa i zapewnić młodym dostęp do rzetelnej wiedzy oraz umiejętności. Edukacji obywatelskiej będą się uczyć uczniowie w klasach II i III liceum ogólnokształcącego, klasach II–IV technikum i w klasach II i III branżowej szkoły I stopnia.