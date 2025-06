GUS informuje, że w uczelniach w Polsce pod koniec grudnia ub r. kształciło się 1,280 mln studentów, a więc prawie o 35 tys. osób więcej niż rok wcześniej. W roku akademickim 2023/24 dyplom ukończenia studiów otrzymało 292 tys. absolwentów, niemal tyle samo, co w roku poprzednim.

W latach akademickich 2015/16-2019/20 liczba studentów systematycznie zmniejszała się: z 1,4 mln do 1,2 mln, a w kolejnych latach zaczęła powoli iść w górę. Na studiach stacjonarnych studiowały niemal 804 tys. osób (prawie 63 proc. studiujących), natomiast na studiach niestacjonarnych było to 477 tys. osób.

Najczęściej wybierane kierunki

Kobiety stanowiły ok. 58 proc. studiujących. Na studia pierwszego stopnia chodziło ok. 60 proc. wszystkich studentów (770 tys. osób), podczas gdy na studiach drugiego stopnia i magisterskich jednolitych kształciło się po ok. 20 proc. studentów. Najwięcej (288 tys.) osób studiowało w województwie mazowieckim, a najmniej (12 tys.) w województwie lubuskim.

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były:

Biznes, administracja i prawo (prawie 23 proc. wszystkich studentów);

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (ponad 14 proc.);

Zdrowie i opieka społeczna (14 proc.)

Technika, przemysł, budownictwo (ponad 12 proc.).

Studenci z Ukrainy

W Polsce studiowało prawie 109 tys. cudzoziemców. Większość pochodziła z krajów europejskich, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (48 tys.), z Białorusi (12 tys.) oraz z Turcji (5 tys.). Około połowę studiujących u nas cudzoziemców stanowiły kobiety. Ogromna większość cudzoziemców uczęszczała na studia stacjonarne (88 proc). A blisko jedna trzecia wszystkich cudzoziemców wybrała uczelnie w województwie mazowieckim.

W roku akademickim 2024/25 w Polsce działały 352 uczelnie. Opracowanie GUS dotyczy 337 uczelni, które złożyły sprawozdania statystyczne. GUS Sprecyzował, że w zestawieniu student i absolwent jest liczony tyle razy, na ilu kierunkach studiował. Jeżeli więc ktoś studiował np. na dwóch kierunkach, liczony jest jako dwoje studentów. Dane przygotowano na podstawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.