Jego zdaniem MEN powinien zlikwidować ten dodatek, który nie ma racji bytu we współczesnym świecie. "Czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zawnioskować do rządu aby zlikwidować ten dodatek, ale pozostawić te 10 proc. nauczycielom wiejskim a dodać pozostałym też 10 proc.?" - pyta nauczyciel. Argumentuje, że dla rządu to byłoby dobre rozwiązanie, ponieważ "podwyżki 10 proc. dostałaby połowa nauczycieli (tych z miast), a więc kosztowałoby to państwo mniej wydatków" - uważa nauczyciel.

Dodatek wiejski dostają także ci nauczyciele, którzy pracują w gminach tzw. obwarzankowych, czyli pod dużymi miastami, gdzie "wieś" jest de facto "dzielnicą miasta". Są wśród nauczycieli także przeciwnicy likwidacji tego dodatku. "Nauczyciel pracujący na terenie wiejskim poza pracą w szkole nie ma praktycznie możliwości dorobienia, natomiast w mieście sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Poza tym z tego co się orientuję w miastach też mówimy o zupełnie różnych pieniądzach na różnego rodzaje dodatki (wychowawstwo, opiekun stażu motywacyjny). Gminy wiejskie są biedne i nie stać ich na dokładanie od siebie zbyt dużych pieniędzy, Jeżeli MEN obetnie wiejski to automatycznie o tyle w dół pójdą wypłaty dla nauczycieli z tych terenów" uważa jeden z nauczycieli.

Magister zarabia mniej niż jego pomoc

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zamierza obecnie składać wniosku o likwidację dodatku wiejskiego.Trudno odbierać nauczycielom dodatek, który dostali wcześniej. Mogą domagać się tego nauczyciele pracujący w miastach, ale przeciwko będą ci, którzy pracują na wsi - mówi Dziennik.plUrszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Przyznaje jednak, żepraca nauczyciela na wsi może okazać się spokojniejsza niż w szkole w mieście, gdzie zazwyczaj są przepełnione klasy. W szkołach wiejskich klasach uczy się czasami po 7 uczniów. To jest jednak bardziej złożony problem i nie rozwiąże go likwidacja jednego dodatku. Potrzebne jest kompleksowe podejście do wynagradzania w oświacie. Teraz mamy sytuację, kiedy pomoc nauczycielka z wykształceniem podstawowym może zarabiać więcej niż nauczyciel z magistrem - mówi Urszula Woźniak. Do takiej sytuacji doszło po ostatnich podwyżkach dla pracowników samorządowych.

ZNP zapowiada akcję protestacyjną

Na razie ZNP nie odpuszcza sprawy podwyżek o 10 proc. w tym roku. Ponieważ stanowisko MEN w tej sprawie jest negatywne, związek ma podjąć decyzję o 24 czerwca o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przewiduje różne formy protestu: od oflagowania budynków i akcji plakatowo-ulotkowej po wszczęcie sporu zbiorowego.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że nastroje w środowisku nauczycielskim są takie, że "wywieszenie flag nie wydaje się wystarczającą formą protestu".Atmosfera w środowisku nauczycielskim pokazuje, że oczekiwania – rozbudzone – były zupełnie inne niż ta rzeczywistość, którą mamy – powiedział Broniarz.