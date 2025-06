Ta pełnia tradycyjnie nosi nazwę Pełni Truskawkowej – określenie wywodzi się z kalendarza rdzennych Amerykanów i wiąże się z sezonem zbioru truskawek.

Czym jest pełnia w Strzelcu?

Kiedy Księżyc ustawia się naprzeciwko Słońca, mamy do czynienia z pełnią – w tym przypadku w znaku Strzelca, podczas gdy Słońce przebywa w znaku Bliźniąt. To oś wiedzy, podróży, komunikacji i przekonań. Strzelec szuka sensu, prawdy i przygody – to znak ognisty, dynamiczny, niecierpliwy i filozoficzny. Pełnia ta może ujawnić naszą potrzebę wolności, zmian, ekspansji i większej perspektywy.

To także czas, gdy mogą wyjść na jaw ukryte emocje lub… ukryte pragnienia. Pod wpływem Strzelca warto zapytać siebie: "Dokąd naprawdę zmierzam?" i "Czy moja droga życia mnie rozwija?"

Horoskop na pełnię Księżyca w Strzelcu – 11 czerwca 2025

Baran

Pełnia rozbudza twoją potrzebę ruchu, przygody i podróży. Możesz zapragnąć rzucić wszystko i pojechać gdzieś daleko – nawet symbolicznie. Uważaj jednak, by nie uciekać przed odpowiedzialnością.

Byk

Tematy finansowe i emocjonalne wychodzą na pierwszy plan. Możesz poczuć potrzebę głębszego zrozumienia siebie lub partnera. Czas zadać sobie pytanie: "Czy to mi się opłaca – nie tylko materialnie?"

Bliźnięta

Ta pełnia rzuca światło na twoje relacje. Może dojść do ważnych rozmów, decyzji lub przełomów w związkach. To czas, by znaleźć równowagę między "ja" a "my".

Rak

Zadbaj o ciało i codzienność – pełnia może ci pokazać, gdzie zbyt wiele bierzesz na siebie. Może czas oddelegować obowiązki lub zmienić coś w swojej rutynie?

Lew

Wenusowa energia sprzyja miłości, flirtom i twórczości. To pełnia, która może przynieść płomień namiętności – albo błysk artystycznej inspiracji.

Panna

Dom, rodzina i korzenie – te tematy mogą mocno wybrzmieć. Może warto zająć się przestrzenią wokół siebie lub emocjonalnymi relacjami z bliskimi?

Waga

Słowa mają teraz moc! Możesz usłyszeć coś, co odmieni twoje myślenie, albo sam(a) powiesz coś, co wpłynie na innych. Idealny czas na pisanie, rozmowy i naukę.

Skorpion

Sprawy finansowe, bezpieczeństwa i własnej wartości wychodzą na powierzchnię. Zastanów się, na czym naprawdę opierasz swoje poczucie stabilności.

Strzelec

To twoja pełnia! Możesz poczuć przypływ sił, chęć działania, zmian, a nawet nowego rozdziału w życiu. Odważ się pójść za głosem serca – ale nie zapomnij o planie.

Koziorożec

To czas na duchowy detoks – pełnia może ujawnić coś, co długo było ukryte pod powierzchnią. Zadbaj o odpoczynek, zdrowie psychiczne i wyciszenie.

Wodnik

Twoje życie społeczne nabiera tempa. To dobry moment na spotkania, wspólne działania lub refleksję nad swoją rolą w grupie. Marzysz o nowym projekcie? Teraz czas ruszyć!

Ryby

Pełnia uderza w obszar kariery i celów życiowych. Możesz doznać olśnienia, co dalej – albo poczuć, że coś trzeba zakończyć. Słuchaj intuicji i bądź otwarta/y na zmiany.

Rada na pełnię

Nie próbuj wszystkiego kontrolować – to pełnia ognistego znaku, który mówi: "Zaufaj procesowi, poszerz horyzonty!" Medytacja, afirmacje, pisanie dziennika lub spacer pod gołym niebem mogą pomóc w tym czasie uporządkować emocje i pomysły.