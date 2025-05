Czy polscy nauczyciele znajdą się pod pręgierzem prawa karnego? Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty bije na alarm. Stowarzyszenie wyraża głębokie zaniepokojenie planami Ministerstwa Edukacji Narodowej, które chce nadać nauczycielom status funkcjonariusza publicznego. Ich zdaniem, to prosta droga do kryminalizacji zawodu i zagrożenia więzieniem dla ponad 700 tysięcy pedagogów. OSKKO wzywa MEN do rzetelnych konsultacji i wsłuchania się w głos profesjonalistów.