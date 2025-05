Uczniowie rozpoczęli pisanie o godzinie 9.00, a na napisanie egzaminu mieli 150 minut.

Przed rozpoczęciem egzaminu Robert Zakrzewski zaznaczył, że "nie ma sygnałów o nieprawidłowościach, które mogłyby wpłynąć na przebieg egzaminu".

Egzamin ósmoklasisty 2025. Język polski [ARKUSZE CKE]

Arkusze CKE znajdziesz poniżej. Po kliknięciu w link sprawdzisz, jak wyglądał tegoroczny egzamin.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ARKUSZE CKE Z JĘZYKA POLSKIEGO

Egzamin ósmoklasisty 2025. Zasady

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – przystąpienie do niego to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Z danych CKE wynika, że w 2025 roku zgłoszono do egzaminu niemal 355 tysięcy uczniów z blisko 13 tysięcy szkół. Oprócz tego, zgłoszono ponad 13 tysięcy uczniów z Ukrainy uczących się w prawie 4 tysiącach placówek. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym roku są oni zwolnieni z obowiązku zdawania języka polskiego. Ci, którzy wyrazili chęć przystąpienia do egzaminu, mogą go napisać – decyzję taką podjęło ponad 5 tysięcy uczniów.

W środę uczniowie podejdą do egzaminu z matematyki, natomiast w czwartek – z języka obcego nowożytnego.

Egzaminu ósmoklasisty nie można formalnie nie zdać, ponieważ nie ustalono minimalnego progu punktowego. Uzyskany wynik ma jednak znaczenie przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej – stanowi połowę wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Druga połowa to oceny na świadectwie oraz inne osiągnięcia ucznia.

