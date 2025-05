Egzamin ósmoklasisty 2025 już od wtorku. Harmonogram CKE

Egzaminy potrwają trzy dni i rozpoczynać się będą codziennie o godzinie 9:00. We wtorek uczniowie zmierzą się z językiem polskim, w środę z matematyką, a w czwartek z językiem obcym.

Wyniki tych egzaminów mają kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – stanowią połowę punktów, które uczniowie mogą zdobyć w procesie naboru. Drugą połowę zapewniają oceny z ostatniego roku nauki oraz osiągnięcia ucznia.

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że do tegorocznych egzaminów zgłoszono dokładnie 354 940 uczniów z ponad 12 850 szkół. Wśród nich znajduje się także ponad 13 280 uczniów z Ukrainy, uczących się w blisko 3 950 polskich placówkach.

Nowością w tym roku jest wydłużony czas pracy z arkuszami egzaminacyjnymi. MEN wskazuje, że "zmiana pozwoli zdającym na większą swobodę w gospodarowaniu czasem podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami i na dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę".

Egzamin z języka polskiego będzie trwał 150 minut. Uczniowie z uprawnieniami do dostosowania warunków mogą mieć ten czas wydłużony o maksymalnie 75 minut, a uczniowie z Ukrainy – o 115 minut. Ci ostatni są w tym roku zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, ale 5422 z nich zadeklarowało chęć podejścia do tego testu.

Egzamin z matematyki zaplanowano na 125 minut, z możliwością przedłużenia o 65 minut, a egzamin z języka obcego potrwa 110 minut (z ewentualnym wydłużeniem o 55 minut).

Zdecydowana większość uczniów – 98,4 proc. – wybrała język angielski jako język obcy nowożytny. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który wybrało 1,4 proc. uczniów. Wśród uczniów z Ukrainy również dominował angielski (67,8 proc.), a drugie miejsce zajął rosyjski, który wybrało 31,2 proc. z nich.

Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w podstawowym terminie, będą mieli możliwość napisania go w terminie dodatkowym – od 10 do 12 czerwca.

Arkusze z każdego dnia będą publikowane po południu na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji. Wyniki egzaminów zostaną przekazane do szkół do 4 lipca – tego samego dnia poznają je również uczniowie, a CKE ogłosi ogólnopolskie statystyki.

Źródło: PAP