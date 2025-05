Jak uzasadniło Ministerstwo Edukacji, zmiana ma na celu umożliwienie uczniom dokładniejszego sprawdzenia swoich odpowiedzi oraz poprawnego przeniesienia ich na kartę. "Pozwoli zdającym m.in. na ponowne zastanowienie się nad udzielonymi odpowiedziami i na dokładne sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę" - napisano.

Język polski to pierwsza z trzech części egzaminu ósmoklasisty 2025, który decyduje o przyjęciu do szkół ponadpodstawowych. W środę uczniowie zmierzą się z matematyką, a w czwartek z językiem obcym nowożytnym.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Prawie 355 tysięcy uczniów. W tym ponad 5 tysięcy z Ukrainy

Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), w 2025 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi blisko 355 tysięcy uczniów z ponad 12 850 szkół. Wśród nich znalazło się ponad 13 tysięcy uczniów z Ukrainy. Choć nie są oni zobowiązani do udziału w egzaminie z języka polskiego, możliwość taką zadeklarowało aż 5 422 z nich.

Zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu wynika z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Uczniowie, którzy mimo to chcą przystąpić do testu, mogą to zrobić na takich samych zasadach jak ich rówieśnicy.

Więcej czasu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla obywateli Ukrainy przewidziano możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu. W zależności od sytuacji, może on zostać przedłużony o maksymalnie 75 minut lub – w przypadku uczniów ukraińskich – nawet 115 minut.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Co czeka uczniów na polskim?

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch typów zadań: zamkniętych (z wyborem jednej odpowiedzi) oraz otwartych, które wymagają samodzielnego sformułowania odpowiedzi. Uczniowie nie mogą korzystać ze słowników ani innych pomocy naukowych. Na salę mogą wnieść wyłącznie czarny długopis lub pióro.

Zakazane są także telefony i inne urządzenia elektroniczne – wyjątkiem są te, które służą do monitorowania stanu zdrowia ucznia, jeśli zostały odpowiednio zgłoszone.

Egzamin ósmoklasisty 2025. Arkusze i wyniki

Po zakończeniu egzaminu, tego samego dnia po południu, arkusze z zadaniami zostaną opublikowane na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Wyniki poznamy 4 lipca – wtedy szkoły otrzymają oficjalne zaświadczenia, a uczniowie będą mogli sprawdzić swoje rezultaty. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie statystyki egzaminu ósmoklasisty 2025.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów, którzy kończą szkołę podstawową. Nie ma progu zaliczenia, co oznacza, że nie można go formalnie "oblać". Jednak wynik ma kluczowe znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. Połowa punktów rekrutacyjnych pochodzi z wyników egzaminu, druga połowa – z ocen końcoworocznych i osiągnięć ucznia.

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w maju, będą mieli szansę napisać go w terminie dodatkowym – od 10 do 12 czerwca.

Źródło: CKE, PAP