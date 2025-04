Te egzaminy będą trochę inne niż w roku ubiegłym. Arkusze przygotowywaliśmy trzy lata, one nie opierają się tak jak dotychczas na wymaganiach egzaminacyjnych, a na całej podstawie programowej - będą więc sprawdzać całą wiedzę i wszystkie umiejętności, które są zapisane w tej podstawie - mówi Interii Robert Zakrzewski.

Jedną z nowości, które zostaną wprowadzone w edukacji jest cyfryzacja oceniania. Jak zapowiedział w rozmowie z Interią dyrektor, CKE etapowo wprowadza e-ocenianie. Już w tym roku część egzaminów ósmoklasisty z matematyki będzie sprawdzana właśnie w ten sposób, a w kolejnych latach może to być rozszerzane na kolejne arkusze, w tym maturalne.

Matura będzie łatwiejsza?

Według nowego szefa Komisji egzaminy dojrzałości mogą być także łatwiejsze. Zastrzega jednak chodzi o matury podstawowe, ponieważ na dodatkowych "poziom musi być znacząco wyższy".

Ze względu na to, że podstawa programowa została uszczuplona o 20, a w przypadku niektórych przedmiotów nawet o 25 procent, to wydaje się, że te egzaminy powinny być łatwiejsze. Choć warto też dodać, że stopień trudności to kwestia subiektywna - zależy od poziomu wiedzy i preferencji ucznia - powiedział szef CKE.

Zaskoczenia ma maturach nie będzie?

Uspokaja, że "elementu zaskoczenia" nie będzie. My robimy wszystko, by uczniowie wiedzieli dokładnie, jak egzaminy będą wyglądać. Pokazywaliśmy im arkusze - maturalne i ósmoklasisty - podczas grudniowej diagnozy. Zdający mogli sobie przećwiczyć, sprawdzić, jak rozkładają czas, jakie mają umiejętności, na jakim etapie są na kilka miesięcy przed egzaminem. To była taka przymiarka - wskazuje Robert Zakrzewski.

Wyniki egzaminów wcześniej?

Wyniki matur mają być także znane wcześniej. Okręgowe komisje egzaminacyjne wydadzą zainteresowanym maturzystom informację o wynikach egzaminu przed 8 lipca 2025 r. Jednak warunkiem uzyskania takiego dokumentu będzie złożenie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej udokumentowanego wniosku potwierdzającego aplikowanie na uczelnię zagraniczną wymagającą w procesie rekrutacji przekazania informacji o wynikach egzaminu maturalnego przed 8 lipca.