Niedziela Palmowa to dzień, który w Kościele katolickim, rozpoczyna Wielki Tydzień oraz okres wielkanocny. W dawnych czasach ten dzień nazywany był "Niedzielą Kwietną" lub "Niedzielą Wierzbną".

Zrób to w Niedzielę Palmową. Zapewnisz sobie szczęście

W tym dniu wierni przychodzą do kościoła z palmami, które są święcone. Czytany jest również opis Męki Pańskiej. Palmy poświęcone trzyma się w domu i są one pewnego rodzaju symbolem oczekiwania na Wielkanoc. To symbol zwycięstwa i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Palmy po świętach nie wolno wyrzucać. Trzeba ją spalić albo zakopać w ziemi.

Palmy dziś kupujemy pod kościołami. Dawniej były przygotowywane ręcznie. Aby przyciągnąć szczęście i pomyślność warto pamiętać o tym, by znalazła się w niej jedna roślina, czyli wrotycz. Włożony między gałązki będzie symbolem obfitości i odpędzi złe moce. To także roślina, która zapewni dobrą energię w naszym domu.

Przepędzi pecha. Na czym polega magia tej rośliny?

Dlatego właśnie 13 kwietnia w Niedzielę Palmową warto tak skomponować palmę wielkanocną, by znalazł się w niej wrotycz. Na czym polega magia wrotyczu? Wierzono, że to roślina, która odpędza złe duchy i koszmary. Wykorzystywano go w trakcie pogrzebów. Gałęzie wrotyczu wkładano do trumny, bo wierzono, że dzięki temu ciała zmarłego nie tkną robaki. Wrotycz to roślina, która chroni przed kleszczami oraz komarami.