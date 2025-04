Czym jest świadczenie urlopowe dla nauczycieli?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli to świadczenie coroczne, zagwarantowane nauczycielom na mocy Karty Nauczyciela, która określa zasady wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dodatek ten jest wypłacany do końca sierpnia każdego roku.

Reklama

Ogólnie świadczenie urlopowe to jednorazowa wypłata w ciągu roku dla pracownika (nie tylko nauczyciela), który weźmie co najmniej 14 dni ciągłego urlopu kalendarzowego. Jednak nie każdy pracownik ma do niego prawo, ponieważ nie wszyscy pracodawcy muszą je wypłacać i nie jest to obowiązkowe działanie.

Dla kogo świadczenie urlopowe?

W Karcie Nauczyciela możemy przeczytać, iż świadczenie urlopowe dla nauczycieli przysługuje każdemu nauczycielowi proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Ponadto świadczenie urlopowe przysługuje każdemu pracownikowi (nie tylko nauczycielowi) zatrudnionemu na umowę o pracę, który w danym roku kalendarzowym weźmie urlop wypoczynkowy trwający co najmniej 14 dni kalendarzowych. Do tego okresu wliczane są wszystkie dni, w tym dni wolne od pracy. Wypłacanie pracownikom świadczenia urlopowego niesie dla pracodawcy korzyści finansowe. Świadczenie to, do wysokości podstawowego odpisu, nie podlega składkom ZUS i może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać o obowiązku opodatkowania tego świadczenia.

Reklama

Jak często jest wypłacane świadczenie urlopowe dla nauczycieli?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane raz w roku.

Ile wynosi świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2025 roku?

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zmienia się co roku. W 2025 roku kwota bazowa świadczenia urlopowego dla nauczycieli wynosi 5434,82 zł. Taka kwota przekłada się na naprawdę rekordowy poziom wpłat. W związku z tym w 2025 roku nauczyciele otrzymają świadczenia urlopowe w wysokości 2723,40 zł. Warto dodać, że jest to wzrost o 306,26 zł więcej niż w 2024 roku. Wtedy świadczenie wynosiło 2417,14 zł.

Warto dodać, że dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wysokość świadczenia urlopowego wynosi 3631,20 zł. Wysokość świadczenia urlopowego, zarówno dla pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach, jak i pozostałych, jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Komu przysługuje pełna wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Pełna wysokość świadczenia urlopowego przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny.

Kto dostanie niższą kwotę świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Niższą kwotę świadczenia urlopowego otrzymają osoby zatrudnione na część etatu lub przez krótszy czas. Osoby te otrzymają kwotę proporcjonalnie pomniejszoną.

Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest opodatkowane?

Tak, świadczenie urlopowe dla nauczycieli podlega opodatkowaniu. Kwota zostanie pomniejszona o podatek dochodowy.

Czy od świadczenia urlopowego dla nauczycieli odprowadzane są składki?

Nie, nie odprowadza się od niego składek.

Kiedy świadczenie urlopowe dla nauczycieli zostanie wypłacone w 2025 roku?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zostanie wypłacona do końca sierpnia 2025 roku.

Czy nauczyciele na zastępstwo mogą otrzymać świadczenie urlopowe?

Tak, nauczyciele zatrudnieni na czas określony, w tym na zastępstwo, również mogą otrzymać świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Potwierdza to wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.

Czy trzeba składać wniosek o świadczenie urlopowe dla nauczycieli?

Nie, nie trzeba składać wniosku.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli a wczasy pod gruszą

Jeżeli chodzi o dodatki w postaci "wczasów pod gruszą" to regulują te kwestie osobne przepisy. Nauczyciele mogą ubiegać się o "wczasy pod gruszą", ale jest to bardziej skomplikowane, zależy od indywidualnej sytuacji materialnej oraz życiowej nauczyciela. Ponadto trzeba złożyć wniosek.

Świadczenie urlopowe często jest mylone z dofinansowaniem do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), popularnie zwanym "wczasami pod gruszą". Świadczenie urlopowe jest obligatoryjne dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, natomiast "wczasy pod gruszą" są świadczeniem fakultatywnym, zależnym od decyzji pracodawcy i możliwości finansowych ZFŚS.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a "wczasy pod gruszą"

Pracodawcy w Polsce, którzy zatrudniają minimum 50 pracowników na pełny etat, mają obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Natomiast, jeśli na początku roku liczba zatrudnionych na pełny etat jest niższa niż 50, pracodawca ma wybór: może utworzyć ZFŚS lub wypłacić świadczenie urlopowe.

O ile utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub wypłata świadczenia urlopowego nie jest obligatoryjna, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników o rezygnacji z tych opcji w określony sposób. Natomiast, jeśli pracodawca zdecyduje się na wypłatę świadczenia urlopowego, musi przestrzegać zasad zawartych w ustawie o ZFŚS.

Polecamy kompleksowy poradnik "Kodeks pracy 2025"