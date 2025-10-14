Czym jest świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli to rodzaj wcześniejszej emerytury, która umożliwia im płynne przejście na emeryturę. Jest przyznawane na wniosek nauczyciela, który spełnia określone warunki.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli w 2025 roku

Wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli jest ustalana indywidualnie, ale nie może być niższa niż najniższa emerytura. W 2025 roku najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł brutto.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

W październiku 2024 roku świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli wynosiło przeciętnie 4329 zł, a najniższa kwota była taka sama, jak minimalna emerytura, czyli 1878,91 zł brutto.

Warunki uzyskania prawa do świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli w 2025 roku

Aby uzyskać prawo do świadczenia kompensacyjnego, należy spełnić następujące warunki:

Wiek : W latach 2023–2024 wiek uprawniający do świadczenia wynosił 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. W 2025–2026 roku wiek uprawniający do świadczenia wynosi 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn. Wiek uprawniający do świadczenia będzie zwiększany co roku, aż do 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn w latach 2031–2032.

Staż pracy : Staż pracy musi wynieść co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy jako nauczyciel. Do stażu pracy nie wlicza się okresów, gdy nie pracowało się jako nauczyciel, ale pobierało wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego.

Praca : Pracować jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog w publicznych i niepublicznych placówkach.

: Pracować jako nauczyciel, wychowawca lub inny pedagog w publicznych i niepublicznych placówkach. Rozwiązanie stosunku pracy: Bezpośrednio przed złożeniem wniosku o świadczenie należy rozwiązać stosunek pracy.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli a rodzaje placówek

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom pracującym w następujących placówkach:

Publiczne i niepubliczne przedszkola,

Publiczne i niepubliczne szkoły (z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej),

Publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii,

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i wychowawcze dla dzieci i młodzieży,

Określone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,

Placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe.

Obliczanie stażu pracy a świadczenie kompensacyjne dla nauczyciela

Podczas obliczania stażu pracy wykonywanej jako nauczyciel, nie wlicza się okresów pracy w wymiarze niższym niż pół etatu oraz okresów niewykonywania pracy, za które było pobierane wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w 2025 roku a członkostwo w OFE

Nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne nie tracą członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) ani środków zgromadzonych na subkoncie. Środki OFE zostaną dziedziczone, jeśli nauczyciel umrze, lub przeniesione na subkonto w ZUS, jeśli nauczyciel przejdzie na emeryturę

Zmiany w świadczeniu kompensacyjnym dla nauczycieli od 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele przechodzący na świadczenie kompensacyjne będą mogli otrzymać wyższą odprawę emerytalno-rentową, zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Kiedy najlepiej przejść na świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Nauczyciele mogą przejść na świadczenie kompensacyjne, gdy spełnią określone warunki, w tym wiek, staż pracy i okres składkowy. Decyzja o przejściu na świadczenie kompensacyjne może być korzystniejsza finansowo, jeśli zostanie podjęta wcześniej, zanim wzrośnie wymagany wiek.

Co traci nauczyciel na świadczeniu kompensacyjnym?

Nauczyciel pobierający świadczenie kompensacyjne może stracić prawo do tego świadczenia, jeśli podejmie pracę w placówkach oświatowych. Prawo do świadczenia może zostać zawieszone lub zmniejszone, jeśli nauczyciel podejmie pracę w innych zawodach.

Czy świadczenie kompensacyjne to 80 proc. emerytury nauczyciela?

Nie. Świadczenie kompensacyjne nie jest odliczane od podstawy emerytury.

Czy świadczenie kompensacyjne obniży emeryturę?

Przyznanie świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli nie wpływa negatywnie na wysokość przyszłej emerytury, ponieważ nie podlega odliczeniu od jej podstawy.

Jakie zmiany w nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym od 2026 roku?

Jak podaje portaloswiatowy.pl, od 1 stycznia 2026 roku ze świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli będzie mógł skorzystać nauczyciel, wychowawca i inny pracownik pedagogiczny zatrudniony w każdej szkole i placówce oświatowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej.