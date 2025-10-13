Czy Dzień Nauczyciela w 2025 roku jest dniem wolnym od pracy?

Dzień Nauczyciela 2025, przypadający 14 października (wtorek), nie jest dniem wolnym od pracy ani szkoły w Polsce. Choć tego dnia nie odbywają się normalne lekcje, a szkoły często organizują apele i wydarzenia okolicznościowe, nauczyciele nie mają ustawowego zwolnienia z obowiązków służbowych. Decyzja o zwolnieniu uczniów z zajęć zależy od dyrekcji konkretnej szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, jest obchodzony jako święto wszystkich pracowników oświaty, upamiętniając powołanie Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. To święto ma charakter uroczysty, ale nie wiąże się z dniem wolnym od pracy czy szkoły zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy 14 października trzeba iść do szkoły? Czy Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym dla uczniów?

Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych (dydaktycznych) dla uczniów. Oznacza to, że uczniowie nie mają tradycyjnych lekcji. Jednak, szkoły pozostają otwarte i mają obowiązek zapewnić opiekę uczniom, którzy tego potrzebują – organizowane są wówczas zajęcia wychowawczo-opiekuńcze lub szkolne uroczystości. Dla nauczycieli i innych pracowników oświaty dzień ten nie jest wolny od pracy, a spędzają go na wykonywaniu innych obowiązków służbowych związanych ze świętem. Warto również wiedzieć, że ponieważ 14 października wypada w środku tygodnia (we wtorek), dyrektorzy szkół mogą zdecydować o wykorzystaniu tzw. dnia do dyspozycji dyrektora w poniedziałek 13 października, co dla uczniów w danej placówce oznaczałoby dodatkowy, wydłużony weekend bez zajęć lekcyjnych.

Czy szkoły będą otwarte w Dzień Edukacji Narodowej?

Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) to dzień wolny od zajęć lekcyjnych, ale nie od pracy. W związku z tym szkoły będą otwarte.

Dzień Edukacji Narodowej - historia. Skąd się wziął Dzień Nauczyciela w Polsce?

Dzień Edukacji Narodowej, znany potocznie jako Dzień Nauczyciela, upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja ta była pierwszym tego typu ministerstwem edukacji w Polsce i Europie, mającym na celu reformę szkolnictwa oraz umożliwienie edukacji osobom z różnych warstw społecznych. Był to przełomowy krok, który zorganizował i unowocześnił system nauczania powszechnego w Rzeczpospolitej.

Oficjalne ustanowienie święta Dnia Nauczyciela nastąpiło w Polsce 27 kwietnia 1972 roku ustawą zwaną Kartą praw i obowiązków nauczyciela, która wprowadziła obchody tego dnia w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 roku, na mocy ustawy Karty Nauczyciela, nazwa święta została zmieniona na Dzień Edukacji Narodowej, uznając ten dzień za święto wszystkich pracowników oświaty. Pomimo zmiany nazwy, potocznie dzień ten nadal nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Historia tego dnia sięga też 1957 roku, kiedy podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Nauczyciela, jednak to 14 października pozostał głównym polskim świętem związanym z oświatą.

Podsumowując, Dzień Edukacji Narodowej w Polsce jest świętem ustanowionym na pamiątkę działania jednej z najważniejszych instytucji edukacyjnych w historii kraju, która była wzorem dla innych europejskich ministerstw edukacji i reformowała system szkolnictwa